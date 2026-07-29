Gute Noten im Schultaschen-Test

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 13 Schultaschen für Volksschulkinder getestet - der Fokus lag auf Haltbarkeit, Sichtbarkeit und Praxistauglichkeit. Das Ergebnis ist erfreulich: Mit sieben Produkten wurde die Mehrheit als "gut" benotet, schlechter als "durchschnittlich" schnitt kein Modell ab. Ein "Sehr gut" wurde aber auch keines vergeben. Insgesamt zeigten sich die größten Schwächen bei der Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

© APA/THEMENBILD Verschiedene Schultaschenmodelle im Regal (Symbolbild)