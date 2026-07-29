Klarer Zweisatzsieg von Potapova gegen Venus Williams

Die 25-jährige Österreicherin Anastasia Potapova hat die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams beim Washingtoner Frauen-Tennisturnier klar in zwei Sätzen geschlagen. Die Ende des Vorjahres eingebürgerte gebürtige Russin besiegte die 46-jährige US-Amerikanerin in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in der Auftaktrunde nach 54 Minuten mit 6:3, 6:3. Williams gewann insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Einzel. Ihre jüngere Schwester Serena (44) holte 23 Grand-Slam-Einzeltitel.

© APA/AFP/GETTY WASHINGTON, DC - JULY 28: Anastasia Potapova of Austria returns a shot during a women's singles match against Venus Williams of the United States on day two of the Mubadala Citi DC Open 2026 at William H.G. FitzGerald Tennis Center on July 28, 2026 in Washington, DC. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)