Lebenslang für 16-Jährigen in den USA

Wegen eines tödlichen Schusswaffenangriffs in einer Schule im US-Staat Georgia ist ein 16-jähriger Jugendlicher zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Colt Gray habe die Tat nur in der Sucht nach "Berühmtheit" begangen, befand am Dienstag der zuständige Richter. Obwohl der Teenager zur Tatzeit sogar nur 14 Jahre alt war, wurde er nach Erwachsenenstrafrecht zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt.

© APA/AFP Colt Gray, the teenager accused of the fatal mass shooting at Georgia's Apalachee High School, attends a hearing at the Barrow County Courthouse in Winder, Georgia, on December 9, 2025. On September 4, 2024, Colt Gray, then 14, allegedly shot eleven people, killing two students and two teachers, at Apalachee High School near Winder, Georgia, United States. He faces numerous felony murder and other charges while his father Colin Gray faces charges related to providing the weapon. (Photo by Mike Stewart / POOL / AFP) / POOL PHOTO