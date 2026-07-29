USA wollen wieder Geld an Impfallianz Gavi geben

Nachdem die USA im vergangenen Jahr ihren Beitrag zur internationalen Impfallianz Gavi gestrichen hatten, will die Regierung in Washington nun doch wieder Gelder freimachen. Es sollten 600 Millionen Dollar (527 Millionen Euro) an Gavi fließen, erklärte am Dienstag die Senatorin Susan Collins, die dem zuständigen Ausschuss in der Kongresskammer vorsteht. Das Außenministerium habe die entsprechende Summe freigegeben.

© APA/dpa ++ ARCHIVBILD ++ ARCHIV - 08.10.2025, Berlin: Ein Arzt impft bei der "Langen Nacht des Impfens" in der MediosApotheke Hackescher Markt einen Kunden. (zu dpa: «Grippe und Covid erhöhen Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko») Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. (ARCHIVBILD VOM 8.10.2025)