Saudi-Arabien fängt Drohnen aus dem Irak ab

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben im Irak gestartete Drohnen abgefangen. Wie das Verteidigungsministerium der Golfmonarchie am späten Dienstagabend mitteilte, richtete sich der Drohnenangriff auf die Ölanlagen des Landes. Ministeriumssprecher Turki al-Maliki erklärte, die Luftabwehr habe "mehrere Drohnen abgefangen und zerstört". Für die "neuen Terrorangriffe" machte er "von mit dem Iran in Verbindung stehenden Milizen" verantwortlich.

© APA/AFP .