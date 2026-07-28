"Keine Mobilmachung" - Moskau: 200.000 Freiwillige für Krieg

In Russland sollen sich nach offiziellen Angaben im ersten Halbjahr rund 200.000 Freiwillige für den Angriffskrieg gegen die Ukraine gemeldet haben. Diese nicht überprüfbare Zahl nannte der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, bei einer Sitzung. In einem bei Telegram veröffentlichten Video wies er zugleich Behauptungen der ukrainischen Führung zurück, wonach Moskau wie nach Kriegsbeginn 2022 eine Mobilmachung plane, um massive Verluste auszugleichen.

© APA/AFP/POOL Medwedew kontert Angst vor einer neuen Mobilmachung ist in Russland