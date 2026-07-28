Sturm spaziert in 3. CL-Quali-Runde - 2:0-Sieg bei Hearts

Sturm Graz steht in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League. Die Steirer siegten am Dienstag im Zweitrunden-Rückspiel in Schottland gegen Heart of Midlothian 2:0 und behielten nach dem Heim-4:0 gesamt mit 6:0 die Oberhand. Im Kampf um den Einzug ins Play-off bekommen es die Schützlinge von Coach Fabio Ingolitsch mit Fenerbahce Istanbul oder Gornik Zabrze zu tun, nach einem Heim-1:0 für die Türken fällt die Entscheidung am Mittwoch (20.00 Uhr) in Polen.

© APA/EXPA/ MARCEL PAIL Die Grazer konnten wieder ordentlich jubeln