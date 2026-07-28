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Neuregelung soll Abschiebungen aus den USA beschleunigen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Abschiebungen weiter beschleunigen. Eine am Dienstag veröffentlichte Neuregelung soll Asylverfahren verkürzen und könnte fast 445.000 Menschen betreffen, wie das Heimatschutzministerium in Washington mitteilte. Migrationsanwälte befürchten eine Aushöhlung des US-Asylrechts. Das Heimatschutzministerium erklärte, mit dem verkürzten Verfahren solle der Rückstau bei anhängigen Asylanträgen verringert werden.

Fast 445.000 Menschen könnten von Asylverschärfung betroffen sein
© APA/AFP
Fast 445.000 Menschen könnten von Asylverschärfung betroffen sein
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