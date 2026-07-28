Fujimori trat Präsidentenamt in Peru an

In Peru hat die rechtsgerichtete Politikerin Keiko Fujimori das Amt als Präsidentin angetreten. Die 51-Jährige wurde am Dienstag in Lima vereidigt. Ihre Amtszeit läuft bis 2031. An der Zeremonie nahmen mehrere lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs teil, darunter Argentiniens Präsident Javier Milei, Chiles Staatschef José Antonio Kast und Boliviens Präsident Rodrigo Paz sowie Spaniens König Felipe VI. Eine Gruppe linker Abgeordneter verließ aus Protest den Saal.

© APA/AFP Zeremonie mit zahlreichen hochrangigen Gästen