Trauerfeier für US-Senator Graham

Mit lobenden Worten hat US-Präsident Donald Trump an den gestorbenen US-Senators Lindsey Graham erinnert. "Nirgendwo auf der Welt" sei etwas ohne Grahams Meinung geschehen und kein Gesetz sei ohne sein Mitwirken verabschiedet worden, sagte er bei der Trauerfeier über seinen langjährigen Verbündeten, den er als "einen geliebten Freund, einen treuen Bruder, einen hoch angesehenen Staatsmann, eine prägende Figur des US-Senats und ein wahres amerikanisches Original" bezeichnete.

© APA/AFP/POOL US-Präsident würdigt Graham als "wahres amerikanisches Original"