Täter nach Trafik-Überfall in Krems flüchtig

Eine Trafik in Krems ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Ein maskierter Mann dürfte kurz vor 16.00 Uhr eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben und mit Bargeld in vorerst unbekannter Höhe zu Fuß geflüchtet sein, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Mitarbeiterin wurde nach ersten Angaben nicht verletzt. Eine Alarmfahndung blieb ohne Erfolg.

© APA/THEMENBILD Fahndung nach Trafik-Räuber in Niederösterreich blieb erfolglos