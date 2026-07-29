Lokalaugenschein bei den Probebohrungen am Bergereck zwischen Steirischem Salzkammergut und Ennstal. Mehr als eine halbe Milliarde Euro ist für das Projekt veranschlagt.

Intensive Arbeiten auf über 1500 Metern Höhe: Gebohrt wird an mehreren Stellen bis zu 400 Meter tief

Lokalaugenschein Anfang dieser Woche auf dem Areal des geplanten Speicherteichs für das Verbund-Pumpspeicherkraftwerk am Bergereck über dem Salza-Stausee: Es ist der letzte wirklich kühle Tag vor der anrollenden Hitzewelle, zwischendurch regnet es leicht, Nebelschwaden ziehen auf 1550 Metern Seehöhe vorbei.

Die Anfahrt über Forststraßen von Bad Mitterndorf ist spannend. Nicht nur einmal geht es neben der Straße ein paar hundert Meter direkt den Abhang hinunter. Leitplanken gibt es nicht. „Diesen Weg kann man später nicht für die Baustellenzufahrt nehmen, weil im unteren Abschnitt die Viehberg-Radstrecke verläuft“, erzählt Egon Hierzegger, der für den Verbund koordiniert. Geplant ist eine Zufahrt vom Ennstal herauf, abseits der Siedlungsgebiete in Mitterberg-St. Martin.

400 Meter langer Speicherteich

Oben am Bergereck angekommen, taucht nach einem kurzen Fußmarsch die erste Bohranlage zwischen den Nebelfetzen auf. Sie ist an dem Tag nicht in Betrieb. Seit Anfang Juli sind die Probebohrungen im Laufen. Mit ihnen wird die Beschaffenheit des Gesteins festgestellt. Der Spaziergang zur zweiten Bohrstelle führt durch das Gebiet des geplanten Speicherteichs.

1 / 14 Das Areal am Bergereck, ... © KLZ / Gerhard Pliem

Es ist eine natürliche Senke, das Gebiet wurde vor langem teilweise gerodet. „Ungefähr 400 Meter lang und 300 Meter breit sowie 17 Meter tief soll der Speicherteich werden. Die Abdichtung erfolgt wie bei Beschneiungsteichen der Skiberge mit Kunststoffbahnen, nicht wie früher mit Asphalt“, weiß Projektleiter Markus Larcher vom Energieerzeuger Verbund.

Das Wasser für den Speicherteich soll aus dem Salza-Stausee kommen und in Zeiten hoher Stromerzeugungsspitzen etwa mit dem dann günstigen Strom von Photovoltaik-Anlagen und Windrädern hinaufgepumpt werden. Wird Strom gebraucht, geht es den umgekehrten Weg hinunter: mit hohem Gefälle in ein unterirdisches Kavernenkraftwerk, in dem Energie erzeugt wird.

Mega-Kraftwerk

Mit einer geplanten Leistung von bis zu 480 Megawatt könnte das Pumpspeicherkraftwerk die Stromerzeugung von bis zu hundert Windkraftanlagen speichern und bei Bedarf wieder ins Stromnetz einspeisen, bestätigt Verbund-Sprecher Robert Zechner.

Ein ehrgeiziges Projekt: Vergleichbare Projekte wie das neueste Pumpspeicherkraftwerk in Kaprun kosten 600 Millionen Euro, weiß Zechner. Am Bergereck sind wir bei der zweiten, laufenden Bohranlage angekommen. Das Brummen der Anlage ist nicht besonders dröhnend, eine Unterhaltung problemlos möglich.

1 / 3 Projektleiter Markus Larcher vom Verbund © Gerhard Pliem

15 Meter pro Tag

Durchschnittlich 15 Meter geht es mit der Bohrung täglich in den Berg hinein, je nach Gesteinsart sind auch über 20 Meter Vortrieb möglich. Weil wir uns im Karst befinden, gibt es in der Nähe kein Wasser, das für das Bohren notwendig ist. Es wird mit LKW vom Stausee heraufgebracht.

Etwa zehn Prozent der Bohrung hat man schon geschafft. „Mich interessiert weniger, was an der Oberfläche zu Tage kommt, sondern was tief drinnen an Gestein ist“, sagt Markus Larcher. Jeder Meter Gestein, der heraufgebohrt wird, wird exakt beschriftet, die Bohrkerne werden fein säuberlich in länglichen Holzkisten für spätere Untersuchungen gelagert. Dass harte Gesteinsschichten das Gesamtprojekt unmöglich machen, schließt Larcher aus: „Eher haben wir es mit weichem Gestein zu tun.“

Umweltverträglichkeitsprüfung

Ende des Jahres sollen die Bohrungen abgeschlossen sein, die Ergebnisse der Laboranalysen fließen in die weiteren Planungen ein. Parallel dazu laufen umfangreiche Arbeiten für die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE): „22 Fachbereiche von A wie Arbeitsbedingungen bis W wie Wildökologie“ werden von beauftragten Sachverständigen abgearbeitet, weiß Larcher. Bis Ende 2027 soll „das Konvolut an Unterlagen“ fertig sein, das dann für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht wird.

Dort prüfen Fachleute der Behörden. Mit Einsprüchen ist zu rechnen, bereits jetzt gibt es auch kritische Stimmen und Initiativen. (wir berichteten) Verläuft beim UVP-Verfahren alles für den Verbund optimal, rechnet Larcher mit einem „Baubeginn frühestens 2030“. Dann dauert es noch einmal fünf bis sechs Jahre, bis der erste Strom aus dem Speicherkraftwerk in die Haushalte fließt.