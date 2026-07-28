Großeinsatz wegen Waldbrandes im Tiroler Unterland

Ein Waldbrand bei Scheffau am Wilden Kaiser im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) hat Dienstagnachmittag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Dichter Rauch war weithin zu sehen, rund 1.000 Quadratmeter in sehr unwegsamem, felsigem Gelände standen laut Medienberichten in Flammen. Löschflüge mit Hubschraubern führten am frühen Abend offenbar zu einem ersten Erfolg, das Feuer breitete sich vorerst nicht weiter aus, hieß es.

© APA/THEMENBILD Die Feuerwehren standen im Großeinsatz