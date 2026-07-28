Zitronenhendl

1 Die Zitronen sorgfältig waschen und trocken reiben. Die Schale einer Zitrone mit einem Zestenreißer abziehen und den Saft auspressen. Die restlichen Zitronen in Scheiben schneiden.

2 Die Hendln in jeweils 6 bis 8 Stücke teilen. Den Knoblauch fein hacken. Mit 2 EL Zitronensaft, 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und Thymian vermengen. Die Hendlstücke damit einreiben.

3 Olivenöl in ein tiefes Backblech träufeln. Die Hendlstücke nebeneinander auf das Blech legen. Mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Weißwein untergießen.

4 Das Fleisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Nach einer halben Stunde Zitronenscheiben und Oliven dazugeben. Weitere 15 bis 20 Minuten braten.

Zur Vorsicht die Garprobemachen: Beim Gelenk mit einer Rouladennadel einstechen. Wenn der austretende Saft klar ist, ist das Fleisch gar.