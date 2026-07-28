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Zitronenhendl

Zitronenhendl (Symbolbild)
© Mark Deyoung
Zitronenhendl (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 2 Stk. nicht zu große Hendln
  • 4 Stk. unbehandelte Zitronen
  • Knoblauch
  • 250 ml Weißwein
  • Olivenöl
  • Zitronenthymian
  • 3 EL entkernte, dunkle Oliven
  • 1 Bund Petersilie
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Zitronen sorgfältig waschen und trocken reiben. Die Schale einer Zitrone mit einem Zestenreißer abziehen und den Saft auspressen. Die restlichen Zitronen in Scheiben schneiden.

  2. 2

    Die Hendln in jeweils 6 bis 8 Stücke teilen. Den Knoblauch fein hacken. Mit 2 EL Zitronensaft, 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und Thymian vermengen. Die Hendlstücke damit einreiben.

  3. 3

    Olivenöl in ein tiefes Backblech träufeln. Die Hendlstücke nebeneinander auf das Blech legen. Mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Weißwein untergießen.

  4. 4

    Das Fleisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Nach einer halben Stunde Zitronenscheiben und Oliven dazugeben. Weitere 15 bis 20 Minuten braten.
    Zur Vorsicht die Garprobemachen: Beim Gelenk mit einer Rouladennadel einstechen. Wenn der austretende Saft klar ist, ist das Fleisch gar.

  5. 5

    Zwei bis drei Minuten vor Ende der Garzeit Zitronenzesten und gehackte Petersilie über die Hendlstücke streuen.