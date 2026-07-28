Zitronenhendl
Zutaten
- 2 Stk. nicht zu große Hendln
- 4 Stk. unbehandelte Zitronen
- Knoblauch
- 250 ml Weißwein
- Olivenöl
- Zitronenthymian
- 3 EL entkernte, dunkle Oliven
- 1 Bund Petersilie
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Zitronen sorgfältig waschen und trocken reiben. Die Schale einer Zitrone mit einem Zestenreißer abziehen und den Saft auspressen. Die restlichen Zitronen in Scheiben schneiden.
- 2
Die Hendln in jeweils 6 bis 8 Stücke teilen. Den Knoblauch fein hacken. Mit 2 EL Zitronensaft, 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und Thymian vermengen. Die Hendlstücke damit einreiben.
- 3
Olivenöl in ein tiefes Backblech träufeln. Die Hendlstücke nebeneinander auf das Blech legen. Mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Weißwein untergießen.
- 4
Das Fleisch ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Nach einer halben Stunde Zitronenscheiben und Oliven dazugeben. Weitere 15 bis 20 Minuten braten.
Zur Vorsicht die Garprobemachen: Beim Gelenk mit einer Rouladennadel einstechen. Wenn der austretende Saft klar ist, ist das Fleisch gar.
- 5
Zwei bis drei Minuten vor Ende der Garzeit Zitronenzesten und gehackte Petersilie über die Hendlstücke streuen.