Palatschinken mit Apfelmus

1 Die Rosinen eine Stunde in Rum einweichen. (Tipp: Rumrosinen

kann man gut auf Vorrat zubereiten und mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahren.)

2 Die Äpfel in Spalten schneiden und in einen Topf geben. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und 2 bis 3 EL Zucker darüber streuen. Wenig Wasser dazu gießen. So lange kochen lassen, bis die Äpfel zerfallen. Durch die flotte Lotte drehen.

3 Aus Mehl, einer Prise Salz, Eiern, Zucker und Milch einen Palatschinkenteig zubereiten. 10 Minuten rasten lassen. 3 EL Butter zerlassen und unter den Teig mengen. Dünne Palatschinken backen.