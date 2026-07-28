Palatschinken mit Apfelmus
Zutaten für die Palatschinken
- 150 g Mehl
- Salz
- 3 Stk. Eier
- 250 ml Milch
- 1 EL Backpulver
- Butter
Zutaten für die Fülle
- 0,5 kg Äpfel
- Zitronensaft
- Backzucker
- 100 g Rosinen
- Rum
- 2 EL Crème fraîche
- 150 g Sauerrahm
- Staubzucker
- Zimt
Zubereitung
- 1
Die Rosinen eine Stunde in Rum einweichen. (Tipp: Rumrosinen
kann man gut auf Vorrat zubereiten und mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahren.)
- 2
Die Äpfel in Spalten schneiden und in einen Topf geben. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und 2 bis 3 EL Zucker darüber streuen. Wenig Wasser dazu gießen. So lange kochen lassen, bis die Äpfel zerfallen. Durch die flotte Lotte drehen.
- 3
Aus Mehl, einer Prise Salz, Eiern, Zucker und Milch einen Palatschinkenteig zubereiten. 10 Minuten rasten lassen. 3 EL Butter zerlassen und unter den Teig mengen. Dünne Palatschinken backen.
- 4
Crème fraîche und Sauerrahm verrühren und auf die Palatschinken streichen. Mit Rumrosinen bestreuen. In die Mitte etwas Apfelmus geben. Die Palatschinken zweimal zusammenschlagen. Mit Zimtzucker bestreuen, servieren.