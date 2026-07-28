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Palatschinken mit Apfelmus

Palatschinken mit Apfelmus (Symbolbild)
© Nadja Oertlin
Palatschinken mit Apfelmus (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 50 min

Zutaten für die Palatschinken

  • 150 g Mehl
  • Salz
  • 3 Stk. Eier
  • 250 ml Milch
  • 1 EL Backpulver
  • Butter

Zutaten für die Fülle

  • 0,5 kg Äpfel
  • Zitronensaft
  • Backzucker
  • 100 g Rosinen
  • Rum
  • 2 EL Crème fraîche
  • 150 g Sauerrahm
  • Staubzucker
  • Zimt

Zubereitung

  1. 1

    Die Rosinen eine Stunde in Rum einweichen. (Tipp: Rumrosinen
    kann man gut auf Vorrat zubereiten und mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahren.)

  2. 2

    Die Äpfel in Spalten schneiden und in einen Topf geben. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und 2 bis 3 EL Zucker darüber streuen. Wenig Wasser dazu gießen. So lange kochen lassen, bis die Äpfel zerfallen. Durch die flotte Lotte drehen.

  3. 3

    Aus Mehl, einer Prise Salz, Eiern, Zucker und Milch einen Palatschinkenteig zubereiten. 10 Minuten rasten lassen. 3 EL Butter zerlassen und unter den Teig mengen. Dünne Palatschinken backen.

  4. 4

    Crème fraîche und Sauerrahm verrühren und auf die Palatschinken streichen. Mit Rumrosinen bestreuen. In die Mitte etwas Apfelmus geben. Die Palatschinken zweimal zusammenschlagen. Mit Zimtzucker bestreuen, servieren.