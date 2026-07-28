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Zwetschken-Tascherln

Zwetschken-Tascherln (Symbolbild)
© Pirkko Seitsenpiste auf Pixabay
Zwetschken-Tascherln (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 10 min

Zutaten

  • 300 g Blätterteig
  • 500 g Zwetschken
  • Gelierzucker
  • Portwein
  • Zitronensaft
  • evtl. Zimtrinde und Gewürznelken
  • 2 Stk. Eier
  • Mehl

Zubereitung

  1. 1

    Tiefgekühlten Blätterteig rechtzeitig auftauen.

  2. 2

    Die Zwetschken in Spalten schneiden, dabei entkernen und mit je einem Stamperl Portwein und Zitronensaft in einen schweren Topf geben. 3 bis 4 EL Gelierzucker darüberstreuen. Wer will, kann Zimt und Gewürznelken mit in den Topf geben.
    (Tipp: Anstelle von Portwein können Sie die Zwetschken auch mit etwas Rum„parfümieren“.)

  3. 3

    Die Zwetschken bei wenig Hitze so lange kochen lassen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Abkühlen lassen.

  4. 4

    Den Blätterteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, in Quadrate (ca. 10 x 10 cm) schneiden, auf jedes Quadrat etwas Zwetschkenragout geben.

  5. 5

    Die Ränder mit verschlagenem Ei bestreichen und die Quadrate zu Dreiecken zusammenschlagen. Die Ränder gut zusammendrücken. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Mit Ei bestreichen.

  6. 6

    Die Tascherln ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 20 bis 25 Minuten goldbraun backen.