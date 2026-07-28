Zwetschken-Tascherln

1 Tiefgekühlten Blätterteig rechtzeitig auftauen.

2 Die Zwetschken in Spalten schneiden, dabei entkernen und mit je einem Stamperl Portwein und Zitronensaft in einen schweren Topf geben. 3 bis 4 EL Gelierzucker darüberstreuen. Wer will, kann Zimt und Gewürznelken mit in den Topf geben.

(Tipp: Anstelle von Portwein können Sie die Zwetschken auch mit etwas Rum„parfümieren“.)

3 Die Zwetschken bei wenig Hitze so lange kochen lassen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Abkühlen lassen.

4 Den Blätterteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, in Quadrate (ca. 10 x 10 cm) schneiden, auf jedes Quadrat etwas Zwetschkenragout geben.

5 Die Ränder mit verschlagenem Ei bestreichen und die Quadrate zu Dreiecken zusammenschlagen. Die Ränder gut zusammendrücken. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Mit Ei bestreichen.