Zwetschken-Tascherln
Zutaten
- 300 g Blätterteig
- 500 g Zwetschken
- Gelierzucker
- Portwein
- Zitronensaft
- evtl. Zimtrinde und Gewürznelken
- 2 Stk. Eier
- Mehl
Zubereitung
- 1
Tiefgekühlten Blätterteig rechtzeitig auftauen.
- 2
Die Zwetschken in Spalten schneiden, dabei entkernen und mit je einem Stamperl Portwein und Zitronensaft in einen schweren Topf geben. 3 bis 4 EL Gelierzucker darüberstreuen. Wer will, kann Zimt und Gewürznelken mit in den Topf geben.
(Tipp: Anstelle von Portwein können Sie die Zwetschken auch mit etwas Rum„parfümieren“.)
- 3
Die Zwetschken bei wenig Hitze so lange kochen lassen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Abkühlen lassen.
- 4
Den Blätterteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, in Quadrate (ca. 10 x 10 cm) schneiden, auf jedes Quadrat etwas Zwetschkenragout geben.
- 5
Die Ränder mit verschlagenem Ei bestreichen und die Quadrate zu Dreiecken zusammenschlagen. Die Ränder gut zusammendrücken. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Mit Ei bestreichen.
- 6
Die Tascherln ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 20 bis 25 Minuten goldbraun backen.