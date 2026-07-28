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Kalbspörkölt

Kalbsschulter mit Spätzle (Symbolbild)
© RitaE auf Pixabay
Kalbsschulter mit Spätzle (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 1 kg Kalbsschulter
  • 200 g Zwiebeln
  • 100 g durchwachsener Speck
  • Paprikapulver (edelsüß)
  • 1 EL Paradeismark
  • 3 Zehe/n Knoblauch
  • 1 TL Speisestärke
  • 500 ml Suppe
  • Öl
  • Essig
  • Salz
  • Pfeffer
  • evtl. Sauerrahm

Zubereitung

  1. 1

    Den Speck kleinwürfelig schneiden. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Das Fleisch in Würfel (4 cm) schneiden.

  2. 2

    Öl in einem schweren Topf erhitzen. Den Speck anrösten. Nun noch die Zwiebeln in den Topf geben und goldgelb dünsten. Paradeismark unterrühren. Kurz anrösten.

  3. 3

    Die Hitze reduzieren und das Paprikapulver darüberstreuen. Gut durchrühren und mit einem Spritzer Essig ablöschen.

  4. 4

    Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit dem Knoblauch in den Topf geben. Erhitzen und mit Suppe aufgießen. Zugedeckt etwa eine Stunde bei schwacher Hitze weich dünsten.

  5. 5

    Die Speisestärke in 2 EL Wasser auflösen. Unter das Pörkölt mengen. Nochmals aufkochen. Anrichten. Mit Sauerrahm garnieren.

  6. 6

    Nockerln dazu reichen. Dafür 300g Mehl, 2 Eier, 1 Dotter, ca. 125ml Milch, 1 EL zerlassene Butter und etwas Salz rasch zu einem glatten Teig verrühren. Durch ein Nockerlsieb in kochendes Salzwasser drücken. Sobald die Nockerln aufsteigen, aus dem Wasser heben und abtropfen lassen