Kalbspörkölt
Zutaten
- 1 kg Kalbsschulter
- 200 g Zwiebeln
- 100 g durchwachsener Speck
- Paprikapulver (edelsüß)
- 1 EL Paradeismark
- 3 Zehe/n Knoblauch
- 1 TL Speisestärke
- 500 ml Suppe
- Öl
- Essig
- Salz
- Pfeffer
- evtl. Sauerrahm
Zubereitung
- 1
Den Speck kleinwürfelig schneiden. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Das Fleisch in Würfel (4 cm) schneiden.
- 2
Öl in einem schweren Topf erhitzen. Den Speck anrösten. Nun noch die Zwiebeln in den Topf geben und goldgelb dünsten. Paradeismark unterrühren. Kurz anrösten.
- 3
Die Hitze reduzieren und das Paprikapulver darüberstreuen. Gut durchrühren und mit einem Spritzer Essig ablöschen.
- 4
Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit dem Knoblauch in den Topf geben. Erhitzen und mit Suppe aufgießen. Zugedeckt etwa eine Stunde bei schwacher Hitze weich dünsten.
- 5
Die Speisestärke in 2 EL Wasser auflösen. Unter das Pörkölt mengen. Nochmals aufkochen. Anrichten. Mit Sauerrahm garnieren.
- 6
Nockerln dazu reichen. Dafür 300g Mehl, 2 Eier, 1 Dotter, ca. 125ml Milch, 1 EL zerlassene Butter und etwas Salz rasch zu einem glatten Teig verrühren. Durch ein Nockerlsieb in kochendes Salzwasser drücken. Sobald die Nockerln aufsteigen, aus dem Wasser heben und abtropfen lassen