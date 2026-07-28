Kalbspörkölt

1 Den Speck kleinwürfelig schneiden. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken. Das Fleisch in Würfel (4 cm) schneiden.

2 Öl in einem schweren Topf erhitzen. Den Speck anrösten. Nun noch die Zwiebeln in den Topf geben und goldgelb dünsten. Paradeismark unterrühren. Kurz anrösten.

3 Die Hitze reduzieren und das Paprikapulver darüberstreuen. Gut durchrühren und mit einem Spritzer Essig ablöschen.

4 Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit dem Knoblauch in den Topf geben. Erhitzen und mit Suppe aufgießen. Zugedeckt etwa eine Stunde bei schwacher Hitze weich dünsten.

5 Die Speisestärke in 2 EL Wasser auflösen. Unter das Pörkölt mengen. Nochmals aufkochen. Anrichten. Mit Sauerrahm garnieren.