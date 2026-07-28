Rindsbraten
Zutaten
- 1,2 kg Rindfleisch (z. B. Hieferschwanzel, mageres Meisel)
- 1,3 l verdünnter Kalbsfond
- 300 ml kräftiger Rotwein
- 4 Stk. große Karotten
- 1 Stk. Sellerieknolle
- 1 Stk. Zwiebel
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 1 EL Paradeismark
- 0,5 Bund Thymian
- 2 Stk. Lorbeerblätter
- Mehl
- Butter
- Öl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Karotten und Sellerie in Würfel schneiden. Die Zwiebel grob, Knoblauch fein hacken. Das Fleisch salzen und pfeffern.
- 2
Etwas Öl in einem Bräter erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Bräter nehmen.
- 3
Noch etwas Öl in den Bräter gießen und das Wurzelwerk anrösten. Das Paradeismark dazugeben und mitrösten. Zwiebeln und Knoblauch untermengen.
- 4
2 EL Mehl darüber streuen und kurz rösten. Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Den Kalbsfond bzw. die Suppe dazu gießen. Das Fleisch in den Sud legen.
- 5
Im 180 Grad heißen Backrohr etwa eineinhalb Stunden garen.
- 6
Thymian und Lorbeer zum Fleisch geben und eine weitere halbe Stunde dünsten.
- 7
Das Fleisch aus dem Saft heben und warmstellen. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Abschmecken. Eventuell mit einigen kalten Butterstücken binden. Zum Fleisch reichen.
Tipp: Wurzelgemüse in feine Streifen schneiden, in Salzwasser blanchieren und in der Sauce kurz erhitzen.