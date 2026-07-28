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Rindsbraten

Rindsbraten (Symbolbild)
© Jose Ignacio
Rindsbraten (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 45 min

Zutaten

  • 1,2 kg Rindfleisch (z. B. Hieferschwanzel, mageres Meisel)
  • 1,3 l verdünnter Kalbsfond
  • 300 ml kräftiger Rotwein
  • 4 Stk. große Karotten
  • 1 Stk. Sellerieknolle
  • 1 Stk. Zwiebel
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 1 EL Paradeismark
  • 0,5 Bund Thymian
  • 2 Stk. Lorbeerblätter
  • Mehl
  • Butter
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Karotten und Sellerie in Würfel schneiden. Die Zwiebel grob, Knoblauch fein hacken. Das Fleisch salzen und pfeffern.

  2. 2

    Etwas Öl in einem Bräter erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Bräter nehmen.

  3. 3

    Noch etwas Öl in den Bräter gießen und das Wurzelwerk anrösten. Das Paradeismark dazugeben und mitrösten. Zwiebeln und Knoblauch untermengen.

  4. 4

    2 EL Mehl darüber streuen und kurz rösten. Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Den Kalbsfond bzw. die Suppe dazu gießen. Das Fleisch in den Sud legen.

  5. 5

    Im 180 Grad heißen Backrohr etwa eineinhalb Stunden garen.

  6. 6

    Thymian und Lorbeer zum Fleisch geben und eine weitere halbe Stunde dünsten.

  7. 7

    Das Fleisch aus dem Saft heben und warmstellen. Die Sauce durch ein Sieb passieren. Abschmecken. Eventuell mit einigen kalten Butterstücken binden. Zum Fleisch reichen.

Tipp: Wurzelgemüse in feine Streifen schneiden, in Salzwasser blanchieren und in der Sauce kurz erhitzen.