Rindsbraten

1 Karotten und Sellerie in Würfel schneiden. Die Zwiebel grob, Knoblauch fein hacken. Das Fleisch salzen und pfeffern.

2 Etwas Öl in einem Bräter erhitzen. Das Fleisch darin rundherum anbraten. Aus dem Bräter nehmen.

3 Noch etwas Öl in den Bräter gießen und das Wurzelwerk anrösten. Das Paradeismark dazugeben und mitrösten. Zwiebeln und Knoblauch untermengen.

4 2 EL Mehl darüber streuen und kurz rösten. Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Den Kalbsfond bzw. die Suppe dazu gießen. Das Fleisch in den Sud legen.

5 Im 180 Grad heißen Backrohr etwa eineinhalb Stunden garen.

6 Thymian und Lorbeer zum Fleisch geben und eine weitere halbe Stunde dünsten.