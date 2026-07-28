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Scheiterhaufen

Scheiterhaufen (Symbolbild)
© Kelsey Curtis
Scheiterhaufen (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 250 g Briochegebäck
  • 200 ml Milch
  • 2 Stk. Eier
  • Salz
  • Zucker
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 50 g Rosinen + Rum
  • 0,5 kg Äpfel
  • 50 g Mandeln, gestiftelt
  • Zimt
  • Butter
  • 3 Stk. Eiklar

Zubereitung

  1. 1

    Die Rosinen in Rum einweichen. (Wenn Kinder mitessen, in Apfelsaft ziehen lassen).

  2. 2

    Das Briochegebäck in dünne Scheiben schneiden. Eier mit Milch und einer Prise Salz verschlagen. 2 bis 3 EL Zucker sowie Vanillezucker darin auflösen.

  3. 3

    3 EL Butter zerlassen.

  4. 4

    Die Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in Scheiben hobeln. Mit 2 bis 3 EL Zucker, Zimt und Mandeln vermengen.

  5. 5

    Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Eine Lage Brioche bodendeckend in die Form legen. Mit Eiermilch und zerlassener Butter beträufeln. Rosinen darüberstreuen.

  6. 6

    Eine Lage Äpfel einstreuen. So lange wiederholen, bis alle Zutaten verbraucht sind. Mit Brioche und Eiermilch beenden.

  7. 7

    Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 40 Minuten backen.

  8. 8

    Die Eiklar unter Zugabe von 100g Zucker steif schlagen. Auf den Scheiterhaufen streichen und bei 230 Grad weitere 10 Minuten backen.