Scheiterhaufen
Zutaten
- 250 g Briochegebäck
- 200 ml Milch
- 2 Stk. Eier
- Salz
- Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 50 g Rosinen + Rum
- 0,5 kg Äpfel
- 50 g Mandeln, gestiftelt
- Zimt
- Butter
- 3 Stk. Eiklar
Zubereitung
- 1
Die Rosinen in Rum einweichen. (Wenn Kinder mitessen, in Apfelsaft ziehen lassen).
- 2
Das Briochegebäck in dünne Scheiben schneiden. Eier mit Milch und einer Prise Salz verschlagen. 2 bis 3 EL Zucker sowie Vanillezucker darin auflösen.
- 3
3 EL Butter zerlassen.
- 4
Die Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in Scheiben hobeln. Mit 2 bis 3 EL Zucker, Zimt und Mandeln vermengen.
- 5
Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Eine Lage Brioche bodendeckend in die Form legen. Mit Eiermilch und zerlassener Butter beträufeln. Rosinen darüberstreuen.
- 6
Eine Lage Äpfel einstreuen. So lange wiederholen, bis alle Zutaten verbraucht sind. Mit Brioche und Eiermilch beenden.
- 7
Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 40 Minuten backen.
- 8
Die Eiklar unter Zugabe von 100g Zucker steif schlagen. Auf den Scheiterhaufen streichen und bei 230 Grad weitere 10 Minuten backen.