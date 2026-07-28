Scheiterhaufen

1 Die Rosinen in Rum einweichen. (Wenn Kinder mitessen, in Apfelsaft ziehen lassen).

2 Das Briochegebäck in dünne Scheiben schneiden. Eier mit Milch und einer Prise Salz verschlagen. 2 bis 3 EL Zucker sowie Vanillezucker darin auflösen.

3 3 EL Butter zerlassen.

4 Die Äpfel schälen, vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in Scheiben hobeln. Mit 2 bis 3 EL Zucker, Zimt und Mandeln vermengen.

5 Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Eine Lage Brioche bodendeckend in die Form legen. Mit Eiermilch und zerlassener Butter beträufeln. Rosinen darüberstreuen.

6 Eine Lage Äpfel einstreuen. So lange wiederholen, bis alle Zutaten verbraucht sind. Mit Brioche und Eiermilch beenden.

7 Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 40 Minuten backen.