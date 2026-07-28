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Bohnschoten alla carbonara

Bohnschoten alla carbonara (Symbolbild)
© Karolina Kolodziejczak
Bohnschoten alla carbonara (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 1 kg grüne Bohnschoten
  • 100 g Schinkenspeck, in dünne Scheiben geschnitten
  • 250 ml Schlagobers
  • 125 g Crème fraîche
  • 100 g Parmesan
  • 2 Stk. Eier
  • 1 Bund Petersilie
  • 100 ml Weißwein
  • 5 Stk. Salbeiblätter
  • Olivenöl
  • Muskatnuss
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Die Bohnschoten putzen und einmal durchschneiden. In kochendes Salzwasser legen und bissfest kochen.

  2. 2

    Den Schinkenspeck in dünne Streifen schneiden. Den Parmesan reiben. Die Petersilie hacken.

  3. 3

    Den Speck in einer großen Pfanne in wenig Olivenöl knusprig braten. Die Salbeiblätter dazugeben und kurz mitrösten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Den Salbei entfernen.

  4. 4

    Rahm und Crème fraîche dazugießen und einmal aufkochen lassen. Drei Viertel vom Parmesan dazugeben. Gut vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Vom Feuer ziehen.

  5. 5

    Die Eier mit 3 EL Obers verrühren. Unter die heiße Käsesauce mengen. Nicht mehr aufkochen.

  6. 6

    6. Die abgeschreckten Bohnschoten in eine vorgewärmte Schüssel geben. Mit der Sauce und Petersilie vermengen. Anrichten und Parmesan darüberstreuen.