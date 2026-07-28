Bohnschoten alla carbonara

1 Die Bohnschoten putzen und einmal durchschneiden. In kochendes Salzwasser legen und bissfest kochen.

2 Den Schinkenspeck in dünne Streifen schneiden. Den Parmesan reiben. Die Petersilie hacken.

3 Den Speck in einer großen Pfanne in wenig Olivenöl knusprig braten. Die Salbeiblätter dazugeben und kurz mitrösten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Den Salbei entfernen.

4 Rahm und Crème fraîche dazugießen und einmal aufkochen lassen. Drei Viertel vom Parmesan dazugeben. Gut vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Vom Feuer ziehen.

5 Die Eier mit 3 EL Obers verrühren. Unter die heiße Käsesauce mengen. Nicht mehr aufkochen.