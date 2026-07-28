Bohnschoten alla carbonara
Zutaten
- 1 kg grüne Bohnschoten
- 100 g Schinkenspeck, in dünne Scheiben geschnitten
- 250 ml Schlagobers
- 125 g Crème fraîche
- 100 g Parmesan
- 2 Stk. Eier
- 1 Bund Petersilie
- 100 ml Weißwein
- 5 Stk. Salbeiblätter
- Olivenöl
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Die Bohnschoten putzen und einmal durchschneiden. In kochendes Salzwasser legen und bissfest kochen.
- 2
Den Schinkenspeck in dünne Streifen schneiden. Den Parmesan reiben. Die Petersilie hacken.
- 3
Den Speck in einer großen Pfanne in wenig Olivenöl knusprig braten. Die Salbeiblätter dazugeben und kurz mitrösten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Den Salbei entfernen.
- 4
Rahm und Crème fraîche dazugießen und einmal aufkochen lassen. Drei Viertel vom Parmesan dazugeben. Gut vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Vom Feuer ziehen.
- 5
Die Eier mit 3 EL Obers verrühren. Unter die heiße Käsesauce mengen. Nicht mehr aufkochen.
- 6
6. Die abgeschreckten Bohnschoten in eine vorgewärmte Schüssel geben. Mit der Sauce und Petersilie vermengen. Anrichten und Parmesan darüberstreuen.