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Chutney aus Zwetschken

Chutney aus Zwetschken (Symbolbild)
© Monika Grabkowska
Chutney aus Zwetschken (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Dieses Chutney passt vor allem zu Wild- und Lammfleischgerichten, aber
auch würziger Käse „verträgt“ sich wunderbar mit diesem „pikanten Zwetschkenröster“.

Zutaten

  • 1,5 kg Zwetschken
  • 1 EL Senfkörner
  • 1 EL Pimentkörner
  • 1 EL geriebene Ingwerwurzel
  • Chilischoten (je nach gewünschter Schärfe)
  • 1 TL Gewürznelken
  • 400 ml Rotweinessig
  • 400 g Zucker
  • Salz

Zubereitung

  1. 1

    Die Zwetschken halbieren und entsteinen. Die Chilischoten grob zerbröseln. Falls Sie Probleme mit scharfen Gewürzen haben, sollten Sie lieber etwas weniger davon verwenden.

  2. 2

    Senfkörner, Chilischoten, Gewürznelken und Pimentkörner in einen Teefilter bzw. ein kleines Mulltuch geben und diesen bzw. dieses zubinden.

  3. 3

    Zwetschken, Ingwer, Gewürzsackerl, Salz (nicht zu sparsam verwenden) und 200ml Essig in einen breiten Topf geben und bei nicht zu starker Hitze 20 Minuten kochen lassen.

  4. 4

    Den Zucker dazugeben und eine halbe Stunde weiterkochen lassen. Nun den restlichen Essig untermengen und kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Das dauert ca. eine halbe Stunde.

  5. 5

    5. In Gläser füllen, die zuvor mit kochendem Wasser ausgeschwemmt wurden.