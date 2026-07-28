Chutney aus Zwetschken

1 Die Zwetschken halbieren und entsteinen. Die Chilischoten grob zerbröseln. Falls Sie Probleme mit scharfen Gewürzen haben, sollten Sie lieber etwas weniger davon verwenden.

2 Senfkörner, Chilischoten, Gewürznelken und Pimentkörner in einen Teefilter bzw. ein kleines Mulltuch geben und diesen bzw. dieses zubinden.

3 Zwetschken, Ingwer, Gewürzsackerl, Salz (nicht zu sparsam verwenden) und 200ml Essig in einen breiten Topf geben und bei nicht zu starker Hitze 20 Minuten kochen lassen.

4 Den Zucker dazugeben und eine halbe Stunde weiterkochen lassen. Nun den restlichen Essig untermengen und kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Das dauert ca. eine halbe Stunde.