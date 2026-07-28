Chutney aus Zwetschken
Dieses Chutney passt vor allem zu Wild- und Lammfleischgerichten, aber
auch würziger Käse „verträgt“ sich wunderbar mit diesem „pikanten Zwetschkenröster“.
Zutaten
- 1,5 kg Zwetschken
- 1 EL Senfkörner
- 1 EL Pimentkörner
- 1 EL geriebene Ingwerwurzel
- Chilischoten (je nach gewünschter Schärfe)
- 1 TL Gewürznelken
- 400 ml Rotweinessig
- 400 g Zucker
- Salz
Zubereitung
- 1
Die Zwetschken halbieren und entsteinen. Die Chilischoten grob zerbröseln. Falls Sie Probleme mit scharfen Gewürzen haben, sollten Sie lieber etwas weniger davon verwenden.
- 2
Senfkörner, Chilischoten, Gewürznelken und Pimentkörner in einen Teefilter bzw. ein kleines Mulltuch geben und diesen bzw. dieses zubinden.
- 3
Zwetschken, Ingwer, Gewürzsackerl, Salz (nicht zu sparsam verwenden) und 200ml Essig in einen breiten Topf geben und bei nicht zu starker Hitze 20 Minuten kochen lassen.
- 4
Den Zucker dazugeben und eine halbe Stunde weiterkochen lassen. Nun den restlichen Essig untermengen und kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Das dauert ca. eine halbe Stunde.
- 5
5. In Gläser füllen, die zuvor mit kochendem Wasser ausgeschwemmt wurden.