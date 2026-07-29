Ein besonderes Ereignis in der Region Mittelkärnten geht am Wochenende in Metnitz über die Bühne: der Metnitzer Totentanz. Heuer gibt es auch einige Neuigkeiten.

Vor dem Tod sind alle gleich und er kommt sie alle holen – auch den König

Rechtzeitig zu den Aufführungen des heurigen Metnitzer Totentanzes ab 31. Juli ist der historische Karner in Metnitz, der als Kulisse für das Volksschauspiel dient, fertig saniert. „Er erstrahlt in neuem Glanz, wir sind erst vergangene Woche fertig geworden“, freut sich der Totentanzbeauftragte der Pfarre Metnitz, Vinzenz Ebner (78), der heuer nach 30 Jahren zum letzten Mal als Organisator fungiert.

Das Dach wurde komplett erneuert und dreifach mit Lärchenschindeln eingedeckt, die Mauern trockengelegt und damit auch die Freskenkopien gesichert. Die Originale befinden sich bekanntlich im Totentanzmuseum. Zudem gibt es eine neue Treppe ins Untergeschoss, einen Handlauf beim Zugang zum Karner und auch das Kriegerdenkmal wurde saniert. „Die Renovierungskosten belaufen sich auf rund 170.000 Euro“, beziffert Ebner die Ausgaben.

Seit dem Jahr 2006 wird das Volksschauspiel alle vier Jahre vor dem Karner von Laienschauspielerinnen und -schauspielern aufgeführt, davor waren die Zeitabstände teilweise anders. „Früher wurde der Totentanz immer im Zuge des Landesschützentreffens etwa alle sechs bis sieben Jahre aufgeführt, dann gab es noch eingeschobene Termine, wie etwa 1996 zur Eröffnung des Totentanzmuseums oder 2001 anlässlich der Landesausstellung in Friesach“, erklärt Ebner (78), der den konsequenten Vier-Jahres-Rhythmus einführte.

© Erich Pinter Hauptorganisator Vinzenz Ebner

Neuer Spielleiter

Mit Ewald Ebner (nicht verwandt mit Vinzenz Ebner) hat der Totentanz heuer erstmals nach vielen Jahren einen neuen Spielleiter. Der 52-jährige Metnitzer ist hauptberuflich Tischler und begann bereits als 15-Jähriger in der Rolle des Jünglings als Totentanz-Darsteller. Später folgte die Figur des Arztes und Ebner bezeichnet sich selbst als „Reserve-Tod“: „Ich habe diese Rolle gelernt, falls Tod-Darsteller Anton Engl-Wurzer einmal ausfallen sollte.“

Ebner hat die Funktion von Siegmund Kogler übernommen, der drei Jahrzehnte lang Spielleiter war. „Figuren und Text sind ja immer gleich, ich arbeite mehr an Mimik und Gestik mit den Darstellern“, erklärt Ebner. Insgesamt gab es etwa 25 Einzel- und Gemeinschaftsproben, die Generalprobe verlief bereits „sehr zufriedenstellend“ für den neuen Spielleiter: „Alle nehmen ihre Rollen sehr ernst. Es ist für jeden eine Ehre, dabei sein zu dürfen.“

© KK/Privat Der neue Spielleiter Ewald Ebner

Ebner betont auch das gute Zusammenspiel mit dem Privilegierten Schützenkorps Metnitz, das vor dem Totentanz die Flaggenparade veranstaltet. Zu den Musikern des Schützenkorps gehören auch Ebners Vater und sein Sohn.

1 / 5 Der frisch renovierte Karner © KK/Metnitzer Totentanz

2000 Karten sind verkauft

Neben den Darstellern und dem Schützenkorps gehören auch die Chorsängerinnen und -sänger, die zwischen den einzelnen Szenen beim Totentanz singen, und die örtliche Landjugend mit ihren Fackeln dazu. „Die Mitglieder der Feuerwehr helfen als Ordner“, ergänzt Vinzenz Ebner. Wie immer sind alle Aufführungen des Totentanzes bereits ausverkauft: „Wir geben 2000 Karten aus und sind seit April ausverkauft. Manche reservieren bereits zwei Jahre im Vorhinein. Falls Karten zurückkommen, gibt es auch schon eine Warteliste mit 150 Namen darauf.“

Neues Organisationsteam

Seine Nachfolge hat Vinzenz Ebner bereits geregelt, ein ganzes Team übernimmt die Organisation des nächsten Metnitzer Totentanzes 2030: Hauptorganisator wird Michael Auer sein, Pfarrgemeinderatsobmann Andreas Auer übernimmt den Bühnenaufbau und für die Tickets werden Ebners Schwiegertochter Reinhild Ebner und seine Enkelin Franziska Ebner zuständig sein. So soll auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte die Bedeutung von Metnitz als „Zentrum des Totentanzes“ gesichert sein.