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Birnen im Schlafrock

Kochen mit Birnen (Symbolbild)
© Khloe Arledge
Kochen mit Birnen (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 30 min

Zutaten

  • 1 Pck. Blätterteig, ca. 300 g (tiefgekühlt)
  • 200 g Walnusskerne
  • 200 g Marzipanrohmasse
  • 1 Stamperl Birnenschnaps
  • 6 Stk. große Birnen
  • Dotter
  • Milch

Zubereitung

  1. 1

    Die Nüsse hacken und mit Marzipan und Birnenschnaps vermischen.

  2. 2

    Den Blätterteig auftauen. Die Birnen schälen und halbieren. Das Kerngehäuse ausstechen und den Blütenansatz entfernen.

  3. 3

    Die Marzipanmischung in die Kerngehäuse-Vertiefung drücken und die Birnen wieder zusammensetzen.

  4. 4

    Den Blätterteig etwas ausrollen und in sechs Rechtecke (12 mal 10 cm) schneiden.

  5. 5

    Die Birnen darauf setzen und den Teig so um die Früchte schlagen, dass sie völlig umhüllt sind. Mit der Nahtstelle nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.

  6. 6

    Dotter und Milch gut verrühren und die Teigbirnen damit bestreichen. Mit einer Gabel mehrmals in die Teighülle stechen. Eine halbe Stunde rasten lassen.

  7. 7

    Das Backrohr auf 200 Grad vorheizen. Die Birnen eine gute halbe Stunde backen. Acht Minuten vor Ende der Backzeit Alufolie darüberlegen, damit sie nicht zu braun werden.

  8. 8

    Mit Staubzucker bestreuen. Vanillesauce dazu reichen.