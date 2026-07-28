Birnen im Schlafrock
Zutaten
- 1 Pck. Blätterteig, ca. 300 g (tiefgekühlt)
- 200 g Walnusskerne
- 200 g Marzipanrohmasse
- 1 Stamperl Birnenschnaps
- 6 Stk. große Birnen
- Dotter
- Milch
Zubereitung
- 1
Die Nüsse hacken und mit Marzipan und Birnenschnaps vermischen.
- 2
Den Blätterteig auftauen. Die Birnen schälen und halbieren. Das Kerngehäuse ausstechen und den Blütenansatz entfernen.
- 3
Die Marzipanmischung in die Kerngehäuse-Vertiefung drücken und die Birnen wieder zusammensetzen.
- 4
Den Blätterteig etwas ausrollen und in sechs Rechtecke (12 mal 10 cm) schneiden.
- 5
Die Birnen darauf setzen und den Teig so um die Früchte schlagen, dass sie völlig umhüllt sind. Mit der Nahtstelle nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.
- 6
Dotter und Milch gut verrühren und die Teigbirnen damit bestreichen. Mit einer Gabel mehrmals in die Teighülle stechen. Eine halbe Stunde rasten lassen.
- 7
Das Backrohr auf 200 Grad vorheizen. Die Birnen eine gute halbe Stunde backen. Acht Minuten vor Ende der Backzeit Alufolie darüberlegen, damit sie nicht zu braun werden.
- 8
Mit Staubzucker bestreuen. Vanillesauce dazu reichen.