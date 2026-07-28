Birnen im Schlafrock

1 Die Nüsse hacken und mit Marzipan und Birnenschnaps vermischen.

2 Den Blätterteig auftauen. Die Birnen schälen und halbieren. Das Kerngehäuse ausstechen und den Blütenansatz entfernen.

3 Die Marzipanmischung in die Kerngehäuse-Vertiefung drücken und die Birnen wieder zusammensetzen.

4 Den Blätterteig etwas ausrollen und in sechs Rechtecke (12 mal 10 cm) schneiden.

5 Die Birnen darauf setzen und den Teig so um die Früchte schlagen, dass sie völlig umhüllt sind. Mit der Nahtstelle nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.

6 Dotter und Milch gut verrühren und die Teigbirnen damit bestreichen. Mit einer Gabel mehrmals in die Teighülle stechen. Eine halbe Stunde rasten lassen.

7 Das Backrohr auf 200 Grad vorheizen. Die Birnen eine gute halbe Stunde backen. Acht Minuten vor Ende der Backzeit Alufolie darüberlegen, damit sie nicht zu braun werden.