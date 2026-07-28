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Mit Pilzen gefüllte Kalbsbrust

Mit Pilzen gefüllte Kalbsbrust (Symbolbild)
© Mike Tinnion
Mit Pilzen gefüllte Kalbsbrust (Symbolbild)
Gesamtzeit:3 h 0 min

Zutaten

  • 1 Stk. ausgelöste Kalbsbrust

Zutaten für die Fülle

  • 250 g Weißbrot (Vortag)
  • 250 ml Suppe
  • 1 Stk. Zwiebel
  • 250 g Kalbsleber
  • 250 g Steinpilze
  • 1 Bund Petersilie
  • Thymian
  • 3 Stk. Eier
  • 4 EL Semmelbrösel

Außerdem:

  • Zwiebeln, Lauch, Karotten, Sellerie und Petersilienwurzel
  • 250 ml Weißwein
  • 400 ml Suppe
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Brot würfeln und in der Suppe einweichen. Die Leber klein schneiden und mit dem Brot durch die Fleischmaschine drehen. Die Zwiebel fein hacken. Pilze klein schneiden.

  2. 2

    Zwiebeln in Öl anrösten, Pilze dazugeben und andünsten. Salzen. Die Lebermasse mit den Pilzen, den Eiern und 4 El Semmelbröseln vermengen. Mit Petersilie und Thymian würzen.

  3. 3

    In die Fleischtasche geben. Die Öffnung zunähen. Das Fleisch salzen und pfeffern und in heißem Öl anbraten.

  4. 4

    Das grob gehackte Wurzelgemüse dazugeben, kurz mitrösten. Mit Weißwein ablöschen.

  5. 5

    Das Fleisch ins 180 Grad heiße Backrohr geben. Eineinhalb Stunden braten. Nach und nach mit Suppe aufgießen.

  6. 6

    Den fertigen Braten etwas rasten lassen. Die Sauce durch ein Sieb passieren.