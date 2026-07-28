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Gesamtzeit:3 h 0 min
Mit Pilzen gefüllte Kalbsbrust
Zutaten
- 1 Stk. ausgelöste Kalbsbrust
Zutaten für die Fülle
- 250 g Weißbrot (Vortag)
- 250 ml Suppe
- 1 Stk. Zwiebel
- 250 g Kalbsleber
- 250 g Steinpilze
- 1 Bund Petersilie
- Thymian
- 3 Stk. Eier
- 4 EL Semmelbrösel
Außerdem:
- Zwiebeln, Lauch, Karotten, Sellerie und Petersilienwurzel
- 250 ml Weißwein
- 400 ml Suppe
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Brot würfeln und in der Suppe einweichen. Die Leber klein schneiden und mit dem Brot durch die Fleischmaschine drehen. Die Zwiebel fein hacken. Pilze klein schneiden.
- 2
Zwiebeln in Öl anrösten, Pilze dazugeben und andünsten. Salzen. Die Lebermasse mit den Pilzen, den Eiern und 4 El Semmelbröseln vermengen. Mit Petersilie und Thymian würzen.
- 3
In die Fleischtasche geben. Die Öffnung zunähen. Das Fleisch salzen und pfeffern und in heißem Öl anbraten.
- 4
Das grob gehackte Wurzelgemüse dazugeben, kurz mitrösten. Mit Weißwein ablöschen.
- 5
Das Fleisch ins 180 Grad heiße Backrohr geben. Eineinhalb Stunden braten. Nach und nach mit Suppe aufgießen.
- 6
Den fertigen Braten etwas rasten lassen. Die Sauce durch ein Sieb passieren.