Mit Pilzen gefüllte Kalbsbrust

1 Das Brot würfeln und in der Suppe einweichen. Die Leber klein schneiden und mit dem Brot durch die Fleischmaschine drehen. Die Zwiebel fein hacken. Pilze klein schneiden.

2 Zwiebeln in Öl anrösten, Pilze dazugeben und andünsten. Salzen. Die Lebermasse mit den Pilzen, den Eiern und 4 El Semmelbröseln vermengen. Mit Petersilie und Thymian würzen.

3 In die Fleischtasche geben. Die Öffnung zunähen. Das Fleisch salzen und pfeffern und in heißem Öl anbraten.

4 Das grob gehackte Wurzelgemüse dazugeben, kurz mitrösten. Mit Weißwein ablöschen.

5 Das Fleisch ins 180 Grad heiße Backrohr geben. Eineinhalb Stunden braten. Nach und nach mit Suppe aufgießen.