Vanille-Äpfel
Zutaten
- 4 Stk. große säuerliche Äpfel
- 8 EL schwarzes Ribiselgelee
- Zucker
- 1 Stk. Zimtstange
- 1 Stk. Gewürznelke
- 125 ml Weißwein
Zubereitung
- 1
Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse mit einem Ausstecher entfernen. Nun noch die Äpfel quer halbieren und in eine feuerfeste, nicht zu große Auflaufform setzen. Die Äpfel mit dem Ribiselgelee füllen.
- 2
Wein, 1 EL Zucker, Zimtstange und Nelke erhitzen und um die Äpfel herum gießen. Alufolie über die Äpfel legen. Die Äpfel ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Immer wieder mit Weinsud begießen.
- 3
Die Äpfel aus dem Sud heben und auf Dessertteller setzen. Zimtstange und Nelke entfernen. Den Sud noch etwas einkochen lassen und über die Äpfel träufeln. Vanillecreme oder Vanilleeis dazureichen.
Für die selbst gemachte Vanillecreme:
Zutaten
- 250 ml Schlagobers
- 250 ml Milch
- 1 Prise Salz
- 1 Stk. aufgeschnittene Vanilleschote
- 80 g Zucker
- 4 Stk. Dotter
- 10 g Speisestärke
Zubereitung
- 1
Schlagobers mit Milch mischen.
- 2
3/4 davon mit einer Prise Salz und einer aufgeschnittenen Vanilleschote aufkochen.
- 3
Die restliche Obersmilch mit Zucker, Dottern und Speisestärke verrühren und mit dem Schneebesen unter die kochende Milch schlagen.
- 4
Knapp, bevor die Milch wieder kocht, vom Feuer ziehen und weiterschlagen, bis die Sauce cremig ist.