"Wilde" Fleischlaberln

1 Das Toastbrot in der Küchenmaschine fein zerbröseln. 2 TL Wacholderbeeren im Mörser zerstoßen. Den Speck in Würfel schneiden. Das Fleisch in gulaschgroße Würfel schneiden.

2 Die Zwiebel fein hacken. In etwas Öl anschwitzen.

3 Fleisch, Speck und Wacholder gut vermengen. Durch die mittlere Scheibe der Fleischmaschine drehen. (Wenn Sie keine Fleischmaschine besitzen, können Sie Ihren Fleischhauer bitten, dass er das Fleisch mit dem Speck faschiert. Der Wacholder kommt dann später dazu.)

4 Das Faschierte mit Zwiebeln, Eiern und Bröseln zu einer homogenen Masse verarbeiten. Mit Salz, Pfeffer und Piment abschmecken. Das Faschierte zugedeckt im Kühlschrank eine halbe Stunde rasten lassen.

5 Aus der Masse kleine Laibchen drehen. Portionsweise bei nicht zu starker Hitze braten - etwa sechs Minuten pro Seite.