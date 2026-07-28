Birnenstrudel

1 Die Teigzutaten zu einem glatten Teig kneten. Mit Öl bestreichen und zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.

2 Inzwischen die Birnen schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.

3 Die Mandelblättchen ohne Fett goldgelb rösten und mit Zucker und Rosinen unter die Birnen mengen.

4 Den Teig zuerst ausrollen, dann mit den Händen dünn ausziehen. Auf ein bemehltes Küchenhangerl legen. Mit flüssiger Butter bestreichen.

5 3 EL Brösel in 3 EL Butter goldbraun rösten. Auf dem Teig verteilen. Die Birnen auf die halbe Teigfläche verteilen. Nüsse und restliche Brösel darüber streuen.