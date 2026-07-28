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Birnenstrudel

Kochen mit Birnen
© Jodie Morgan
Kochen mit Birnen
Gesamtzeit:1 h 30 min

Für einen Strudel.

Zutaten für den Teig

  • 200 g glattes Mehl
  • 1 Prise Salz
  • 1 EL Öl + Öl zum Besteichen
  • 125 ml lauwarmes Wasser

Zutaten für die Füllung

  • 1 kg Williamsbirnen
  • Zitronensaft
  • 50 g Rumrosinen
  • 50 g gehackte Nüsse
  • 100 g Zucker
  • Butter
  • Staubzucker
  • 80 g Semmelbrösel
  • 50 g Mandelblättchen

Zubereitung

  1. 1

    Die Teigzutaten zu einem glatten Teig kneten. Mit Öl bestreichen und zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.

  2. 2

    Inzwischen die Birnen schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.

  3. 3

    Die Mandelblättchen ohne Fett goldgelb rösten und mit Zucker und Rosinen unter die Birnen mengen.

  4. 4

    Den Teig zuerst ausrollen, dann mit den Händen dünn ausziehen. Auf ein bemehltes Küchenhangerl legen. Mit flüssiger Butter bestreichen.

  5. 5

    3 EL Brösel in 3 EL Butter goldbraun rösten. Auf dem Teig verteilen. Die Birnen auf die halbe Teigfläche verteilen. Nüsse und restliche Brösel darüber streuen.

  6. 6

    Mit Hilfe des Tuches straff aufrollen. Auf ein Blech setzen, mit Butter bestreichen und bei 200 Grad etwa eine halbe Stunde backen.