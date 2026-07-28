Birnenstrudel
Für einen Strudel.
Zutaten für den Teig
- 200 g glattes Mehl
- 1 Prise Salz
- 1 EL Öl + Öl zum Besteichen
- 125 ml lauwarmes Wasser
Zutaten für die Füllung
- 1 kg Williamsbirnen
- Zitronensaft
- 50 g Rumrosinen
- 50 g gehackte Nüsse
- 100 g Zucker
- Butter
- Staubzucker
- 80 g Semmelbrösel
- 50 g Mandelblättchen
Zubereitung
- 1
Die Teigzutaten zu einem glatten Teig kneten. Mit Öl bestreichen und zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.
- 2
Inzwischen die Birnen schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.
- 3
Die Mandelblättchen ohne Fett goldgelb rösten und mit Zucker und Rosinen unter die Birnen mengen.
- 4
Den Teig zuerst ausrollen, dann mit den Händen dünn ausziehen. Auf ein bemehltes Küchenhangerl legen. Mit flüssiger Butter bestreichen.
- 5
3 EL Brösel in 3 EL Butter goldbraun rösten. Auf dem Teig verteilen. Die Birnen auf die halbe Teigfläche verteilen. Nüsse und restliche Brösel darüber streuen.
- 6
Mit Hilfe des Tuches straff aufrollen. Auf ein Blech setzen, mit Butter bestreichen und bei 200 Grad etwa eine halbe Stunde backen.