Nach Brückensperre bei Villach fordert Petition Hilfe vom Land Kärnten

Nach der Sperre des Gailstegs fordert eine Petition die Unterstützung des Landes Kärnten bei der Sanierung der Verbindung zwischen Villach und Arnoldstein.

Die Sperre des Unterschütter Gailstegs zwischen Villach und Arnoldstein sorgt weiterhin für große Verunsicherung in der Region. Nachdem bei einer Routinekontrolle Schäden am Unterbau festgestellt worden waren, musste die Brücke Anfang Juli aus Sicherheitsgründen mit sofortiger Wirkung für den Fuß- und Radverkehr gesperrt werden. Für Betroffene wurden Umleitungen über die Gailbrücke bei Fürnitz beziehungsweise die Landesstraßenbrücke in Oberschütt eingerichtet. Gleichzeitig wird eine Neuerrichtung des Bauwerks geprüft.

Petition gestartet

Nun formiert sich Widerstand gegen einen möglichen langfristigen Ausfall der wichtigen Verbindung. Rund 120 Bürgerinnen und Bürger nahmen am Freitag an einer Informationsveranstaltung der Stadt Villach teil. Das Ergebnis: Der Gailsteg soll erhalten bleiben.

Gemeinsam mit Anrainerinnen und Anrainern hat die SPÖ Villach deshalb eine Petition gestartet. Sie richtet sich an die Kärntner Landesregierung und fordert eine Mitfinanzierung der Sanierung durch das Land Kärnten. Wie der SPÖ-Gemeinderatsklub Villach in einer Presseaussendung bekannt gibt, habe Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) bereits zugesichert, dass sich die Stadt Villach im Rahmen einer Drittelfinanzierung an den Sanierungskosten beteiligen werde. Der Steg befindet sich jeweils zur Hälfte im Eigentum der Stadt Villach und der Marktgemeinde Arnoldstein.

Für die Initiatoren ist der Gailsteg weit mehr als eine Brücke. Er sei eine wichtige Verbindung zwischen Villach und Arnoldstein, Teil des regionalen Radwegenetzes und werde täglich von Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrenden, Pendlerinnen und Pendlern sowie Gästen genutzt. Entsprechend groß sei das Interesse an einer raschen Sanierung.