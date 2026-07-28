Kürbisauflauf

1 Den in Scheiben geschnittenen Schinkenspeck in Streifen schneiden. Die Paradeiser schälen, entkernen und in Scheiben schneiden. Die getrockneten Paradeiser klein würfeln. Den Knoblauch fein hacken.

2 Den Schinkenspeck in Öl anbraten. Er darf dabei nicht braun werden. Knoblauch und getrocknete Paradeiser untermengen und anschwitzen. Nun noch die Paradeiser dazugeben und kurz erhitzen.

3 Die Erdäpfel schälen und in dünne Scheiben hobeln. Den Kürbis in Spalten schneiden und die Spalten ebenfalls in Scheiben schneiden.

4 Den Parmesan reiben. Zwei Drittel davon mit dem Schlagrahm vermengen. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen.

5 Erdäpfel, Kürbis und Paradeiser abwechselnd in die Form schichten, bis alle Zutaten verbraucht sind. Dazwischen immer wieder etwas Rahm träufeln und salzen und pfeffern. Zum Schluss den restlichen Parmesan über den Auflauf streuen.