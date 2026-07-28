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Rehschulter

Kochen mit Wildfleisch
© wax111 auf Pixabay
Kochen mit Wildfleisch
Gesamtzeit:2 h 20 min

Zutaten

  • 1,3 kg Rehschulter
  • 200 g Zwiebeln
  • 2 Stk. Knoblauchzehen
  • 1 Stk. Karotte
  • 0,5 Stk. Lauchstange
  • 1 Stk. Sellerie (100 g)
  • Paradeismark
  • 250 ml Rotwein
  • 1 EL Wacholderbeeren
  • 2 Stk. Lorbeerblätter
  • 1 TL Pimentkörner
  • Öl
  • Wildfond (eventuell)
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Zwiebeln, Karotte und Sellerie würfelig, den Lauch in Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken.

  2. 2

    Das Fleisch salzen und pfeffern. Rundherum im heißen Öl anbraten. Aus dem Bräter heben.

  3. 3

    Noch etwas Öl in den Bräter geben. Zuerst die Zwiebeln andünsten. Dann das Wurzelwerk dazugeben und anrösten. Etwa1 EL Paradeismark mitrösten.

  4. 4

    Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Mit soviel mit Wasser verdünntem Wildfond aufgießen, dass das Fleisch fast bedeckt ist.

  5. 5

    Wacholder, Piment und Lorbeer dazugeben und zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei wenig Hitze garen lassen.

  6. 6

    Das Fleisch aus der Sauce nehmen und vom Knochen lösen. Warm stellen.

  7. 7

    Die Sauce durch ein Sieb passieren und einkochen lassen. Kurz vor dem Servieren einige eiskalte Butterstücke unterrühren, damit die Sauce sämig wird und Glanz bekommt.

Nockerln und Schwammerln dazu servieren.