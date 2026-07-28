Rehschulter
Zutaten
- 1,3 kg Rehschulter
- 200 g Zwiebeln
- 2 Stk. Knoblauchzehen
- 1 Stk. Karotte
- 0,5 Stk. Lauchstange
- 1 Stk. Sellerie (100 g)
- Paradeismark
- 250 ml Rotwein
- 1 EL Wacholderbeeren
- 2 Stk. Lorbeerblätter
- 1 TL Pimentkörner
- Öl
- Wildfond (eventuell)
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Zwiebeln, Karotte und Sellerie würfelig, den Lauch in Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken.
- 2
Das Fleisch salzen und pfeffern. Rundherum im heißen Öl anbraten. Aus dem Bräter heben.
- 3
Noch etwas Öl in den Bräter geben. Zuerst die Zwiebeln andünsten. Dann das Wurzelwerk dazugeben und anrösten. Etwa1 EL Paradeismark mitrösten.
- 4
Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Mit soviel mit Wasser verdünntem Wildfond aufgießen, dass das Fleisch fast bedeckt ist.
- 5
Wacholder, Piment und Lorbeer dazugeben und zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei wenig Hitze garen lassen.
- 6
Das Fleisch aus der Sauce nehmen und vom Knochen lösen. Warm stellen.
- 7
Die Sauce durch ein Sieb passieren und einkochen lassen. Kurz vor dem Servieren einige eiskalte Butterstücke unterrühren, damit die Sauce sämig wird und Glanz bekommt.
Nockerln und Schwammerln dazu servieren.