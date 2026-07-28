Rehschulter

1 Zwiebeln, Karotte und Sellerie würfelig, den Lauch in Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken.

2 Das Fleisch salzen und pfeffern. Rundherum im heißen Öl anbraten. Aus dem Bräter heben.

3 Noch etwas Öl in den Bräter geben. Zuerst die Zwiebeln andünsten. Dann das Wurzelwerk dazugeben und anrösten. Etwa1 EL Paradeismark mitrösten.

4 Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Mit soviel mit Wasser verdünntem Wildfond aufgießen, dass das Fleisch fast bedeckt ist.

5 Wacholder, Piment und Lorbeer dazugeben und zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei wenig Hitze garen lassen.

6 Das Fleisch aus der Sauce nehmen und vom Knochen lösen. Warm stellen.