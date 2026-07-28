Schokoauflauf
Zutaten
- 250 ml Milch
- 100 g Butter (und etwas für die Form)
- 75 g Zucker
- 3 Stk. Eier
- Salz
- 80 g Zartbitterkuvertüre
- 3 Stk. altbackene Semmeln
Zubereitung
- 1
Die Semmeln in kleine Stücke schneiden und in Milch einweichen. Leicht ausdrücken.
- 2
Die Kuvertüre in kleine Stücke brechen und bei sehr wenig Hitze schmelzen. Die Kuvertüre darf dabei nicht zu heiß werden. Lippenwarm - ca. 37 Grad - ist genau richtig. Leicht abkühlen lassen.
- 3
Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. 100g zimmerwarme Butter mit 75g Zucker cremig aufschlagen. Die Dotter nach und nach untermengen und schaumig rühren.
- 4
Semmeln und Kuvertüre untermengen. Zum Schluss noch den Schnee unter die Masse heben.
- 5
Acht kleine Souffléförmchen mit Butter ausstreichen. Die Schoko-Semmel-Masse einfüllen. Küchenpapier in die Fettpfanne des Backrohrs legen. Die Förmchen daraufstellen.
- 6
So viel kochendes Wasser in die Fettpfanne gießen, dass die Förmchen bis 1 cm unter dem Rand im Wasser stehen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde garen.
- 7
Auf Teller stürzen und mit Vanilleeis und Himbeersauce anrichten.