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Schokoauflauf

Schokoauflauf
© Sebastian Coman
Schokoauflauf
Gesamtzeit:1 h 5 min

Zutaten

  • 250 ml Milch
  • 100 g Butter (und etwas für die Form)
  • 75 g Zucker
  • 3 Stk. Eier
  • Salz
  • 80 g Zartbitterkuvertüre
  • 3 Stk. altbackene Semmeln

Zubereitung

  1. 1

    Die Semmeln in kleine Stücke schneiden und in Milch einweichen. Leicht ausdrücken.

  2. 2

    Die Kuvertüre in kleine Stücke brechen und bei sehr wenig Hitze schmelzen. Die Kuvertüre darf dabei nicht zu heiß werden. Lippenwarm - ca. 37 Grad - ist genau richtig. Leicht abkühlen lassen.

  3. 3

    Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. 100g zimmerwarme Butter mit 75g Zucker cremig aufschlagen. Die Dotter nach und nach untermengen und schaumig rühren.

  4. 4

    Semmeln und Kuvertüre untermengen. Zum Schluss noch den Schnee unter die Masse heben.

  5. 5

    Acht kleine Souffléförmchen mit Butter ausstreichen. Die Schoko-Semmel-Masse einfüllen. Küchenpapier in die Fettpfanne des Backrohrs legen. Die Förmchen daraufstellen.

  6. 6

    So viel kochendes Wasser in die Fettpfanne gießen, dass die Förmchen bis 1 cm unter dem Rand im Wasser stehen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde garen.

  7. 7

    Auf Teller stürzen und mit Vanilleeis und Himbeersauce anrichten.