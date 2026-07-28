Schokoauflauf

1 Die Semmeln in kleine Stücke schneiden und in Milch einweichen. Leicht ausdrücken.

2 Die Kuvertüre in kleine Stücke brechen und bei sehr wenig Hitze schmelzen. Die Kuvertüre darf dabei nicht zu heiß werden. Lippenwarm - ca. 37 Grad - ist genau richtig. Leicht abkühlen lassen.

3 Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. 100g zimmerwarme Butter mit 75g Zucker cremig aufschlagen. Die Dotter nach und nach untermengen und schaumig rühren.

4 Semmeln und Kuvertüre untermengen. Zum Schluss noch den Schnee unter die Masse heben.

5 Acht kleine Souffléförmchen mit Butter ausstreichen. Die Schoko-Semmel-Masse einfüllen. Küchenpapier in die Fettpfanne des Backrohrs legen. Die Förmchen daraufstellen.

6 So viel kochendes Wasser in die Fettpfanne gießen, dass die Förmchen bis 1 cm unter dem Rand im Wasser stehen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde garen.