Ein Zubringerbach in Unterbergen bei Globasnitz, der normalerweise nur bei Starkregen Wasser führt, trat bei einem Hochwasser im Juli über die Ufer.

Selbst harmlose Bächlein schwellen bei Starkregen massiv an. Denn wenn es über längere Zeit extreme Trockenheit herrscht und anschließend Starkregen einsetzt, kann der ausgetrocknete Boden das Wasser kaum aufnehmen. Das Regenwasser fließt dann oberflächlich ab – wie auf einer Betonfläche. So auch ein Zubringer des Feistritzbachs in Unterbergen bei Globasnitz/Globasnica. „Beim letzten Hochwasser Anfang Juli ist der Bach infolge von starken Niederschlägen wieder über seine Ufer getreten“, berichtet Alois Opetnik, Amtsleiter von Globasnitz. Über die Felder ist das Wasser bis in die Ortschaft Pirkdorf in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku eingedrungen. Auch Keller in Häusern waren betroffen.

Eine Sofortmaßnahme wurde gesetzt. „Diese Schutzmaßnahmen sind eine wichtige Investition in die Zukunft und tragen dazu bei, dass es in der Ortschaft Pirkdorf auch künftig zu keinen Problemen kommt“, so die Gemeinde Feistritz ob Bleiburg. Die Gesamtinvestition beträgt 21.000 Euro und werde von den Gemeinden Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku und Globasnitz sowie vom Land Kärnten (Wasserbauamt) getragen.