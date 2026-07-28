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Faschierter Braten

Braten
© Anastasia Malysh
Braten
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 600 g Faschiertes (400 g Rind, 200 g Schwein)
  • 1 Stk. Semmel
  • 1 Stk. Zwiebel
  • 100 g geräucherter Bauchspeck, in dünnen Scheiben
  • 4 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
  • 1 EL Kapern
  • Senf
  • Milch
  • 1 Bund Petersilie
  • 1 Stk. Ei
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Semmel in einer Mischung aus lauwarmer Milch und Wasser einweichen. Drei Scheiben Speck beiseitelegen. Restlichen Speck, Zwiebel und Paradeiser gesondert klein schneiden. Kapern und Petersilie ebenfalls gesondert klein hacken.

  2. 2

    Den klein geschnittenen Speck bei nicht zu starker Hitze ausbraten. Zwiebel und Paradeiser dazugeben und glasig dünsten. Zum Schluss noch die Petersilie untermengen.

  3. 3

    Die Semmel ausdrücken und „zerzupfen“. Das Fleisch in eine Schüssel geben. Mit Semmel, Senf, Ei und der Zwiebel-Speck-Mischung gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  4. 4

    Eine Rehrückenform mit Öl ausstreichen. Die Fleischmasse in die Form drücken. Mit Alufolie bedecken. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Eine Dreiviertelstunde braten.

  5. 5

    Die Folie nach einer halben Stunde Bratzeit entfernen. Den restlichen Speck in Streifen schneiden und knusprig braten. Den Braten aus der Form stürzen. Mit Speckstreifen garnieren. Erdäpfelpüree dazu reichen.