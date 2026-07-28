Faschierter Braten
Zutaten
- 600 g Faschiertes (400 g Rind, 200 g Schwein)
- 1 Stk. Semmel
- 1 Stk. Zwiebel
- 100 g geräucherter Bauchspeck, in dünnen Scheiben
- 4 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
- 1 EL Kapern
- Senf
- Milch
- 1 Bund Petersilie
- 1 Stk. Ei
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Semmel in einer Mischung aus lauwarmer Milch und Wasser einweichen. Drei Scheiben Speck beiseitelegen. Restlichen Speck, Zwiebel und Paradeiser gesondert klein schneiden. Kapern und Petersilie ebenfalls gesondert klein hacken.
- 2
Den klein geschnittenen Speck bei nicht zu starker Hitze ausbraten. Zwiebel und Paradeiser dazugeben und glasig dünsten. Zum Schluss noch die Petersilie untermengen.
- 3
Die Semmel ausdrücken und „zerzupfen“. Das Fleisch in eine Schüssel geben. Mit Semmel, Senf, Ei und der Zwiebel-Speck-Mischung gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- 4
Eine Rehrückenform mit Öl ausstreichen. Die Fleischmasse in die Form drücken. Mit Alufolie bedecken. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Eine Dreiviertelstunde braten.
- 5
Die Folie nach einer halben Stunde Bratzeit entfernen. Den restlichen Speck in Streifen schneiden und knusprig braten. Den Braten aus der Form stürzen. Mit Speckstreifen garnieren. Erdäpfelpüree dazu reichen.