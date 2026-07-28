Faschierter Braten

1 Die Semmel in einer Mischung aus lauwarmer Milch und Wasser einweichen. Drei Scheiben Speck beiseitelegen. Restlichen Speck, Zwiebel und Paradeiser gesondert klein schneiden. Kapern und Petersilie ebenfalls gesondert klein hacken.

2 Den klein geschnittenen Speck bei nicht zu starker Hitze ausbraten. Zwiebel und Paradeiser dazugeben und glasig dünsten. Zum Schluss noch die Petersilie untermengen.

3 Die Semmel ausdrücken und „zerzupfen“. Das Fleisch in eine Schüssel geben. Mit Semmel, Senf, Ei und der Zwiebel-Speck-Mischung gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4 Eine Rehrückenform mit Öl ausstreichen. Die Fleischmasse in die Form drücken. Mit Alufolie bedecken. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Eine Dreiviertelstunde braten.