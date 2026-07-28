Erdäpfelauflauf

1 Die Erdäpfel schälen und grob reiben. Die Zwiebeln klein würfeln und in wenig Öl glasig dünsten. Aus der Pfanne heben.

2 Erdäpfel, Zwiebelwürfel, Eier, 1 EL Mehl und 2 EL Öl gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss herzhaft abschmecken.

3 Den Speck in dünne, kurze Streifen schneiden. Im Zwiebelfett auslassen. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

4 Die Blutwurst häuten, in Scheiben schneiden und in Mehl wenden. Noch etwas Öl in die Pfanne geben und die Blutwurstscheiben auf beiden Seiten kurz anrösten.

5 Die Hälfte der Erdäpfelmasse in eine flache, gefettete Auflaufform geben. Die Blutwurstscheiben darauf verteilen. Einige Speckwürfel darüber streuen.

6 Die restliche Erdäpfelmasse darüber streichen. Die restlichen Speckwürfel darüber streuen. Den Auflauf ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Eineinhalb Stunden backen.