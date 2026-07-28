Erdäpfelauflauf
Zutaten
- 2 kg mehlige Erdäpfel
- 2 Stk. Eier
- Mehl
- 2 Stk. Zwiebeln
- 100 g Hamburgerspeck
- 250 g Blutwurst
- Öl
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Erdäpfel schälen und grob reiben. Die Zwiebeln klein würfeln und in wenig Öl glasig dünsten. Aus der Pfanne heben.
- 2
Erdäpfel, Zwiebelwürfel, Eier, 1 EL Mehl und 2 EL Öl gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss herzhaft abschmecken.
- 3
Den Speck in dünne, kurze Streifen schneiden. Im Zwiebelfett auslassen. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- 4
Die Blutwurst häuten, in Scheiben schneiden und in Mehl wenden. Noch etwas Öl in die Pfanne geben und die Blutwurstscheiben auf beiden Seiten kurz anrösten.
- 5
Die Hälfte der Erdäpfelmasse in eine flache, gefettete Auflaufform geben. Die Blutwurstscheiben darauf verteilen. Einige Speckwürfel darüber streuen.
- 6
Die restliche Erdäpfelmasse darüber streichen. Die restlichen Speckwürfel darüber streuen. Den Auflauf ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Eineinhalb Stunden backen.
- 7
Nach einer Stunde mit Pergamentpapier abdecken. Mit Salat servieren.