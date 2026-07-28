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Erdäpfelauflauf

Kartoffelgratin (Symbolbild)
© Gert Olesen auf Pixabay
Kartoffelgratin (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 10 min

Zutaten

  • 2 kg mehlige Erdäpfel
  • 2 Stk. Eier
  • Mehl
  • 2 Stk. Zwiebeln
  • 100 g Hamburgerspeck
  • 250 g Blutwurst
  • Öl
  • Muskatnuss
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Erdäpfel schälen und grob reiben. Die Zwiebeln klein würfeln und in wenig Öl glasig dünsten. Aus der Pfanne heben.

  2. 2

    Erdäpfel, Zwiebelwürfel, Eier, 1 EL Mehl und 2 EL Öl gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss herzhaft abschmecken.

  3. 3

    Den Speck in dünne, kurze Streifen schneiden. Im Zwiebelfett auslassen. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

  4. 4

    Die Blutwurst häuten, in Scheiben schneiden und in Mehl wenden. Noch etwas Öl in die Pfanne geben und die Blutwurstscheiben auf beiden Seiten kurz anrösten.

  5. 5

    Die Hälfte der Erdäpfelmasse in eine flache, gefettete Auflaufform geben. Die Blutwurstscheiben darauf verteilen. Einige Speckwürfel darüber streuen.

  6. 6

    Die restliche Erdäpfelmasse darüber streichen. Die restlichen Speckwürfel darüber streuen. Den Auflauf ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Eineinhalb Stunden backen.

  7. 7

    Nach einer Stunde mit Pergamentpapier abdecken. Mit Salat servieren.