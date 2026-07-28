Österreich beantragt letzte Gelder aus EU-Aufbauplan

Österreich hat diese Woche in Brüssel die letzte Tranche aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der EU beantragt: Sobald die 300 Millionen Euro von der EU-Kommission genehmigt sind, sind rund vier Milliarden Euro aus dem Coronafonds nach Österreich geflossen. Um die Gelder zu erhalten, müssen Meilensteine und Ziele erfüllt werden. Österreich ist laut Finanzministerium eines der ersten EU-Länder, das alle geforderten Ziele geschafft habe. Die Frist läuft bis Ende August.

© APA/AFP Die EU-Kommission verwaltet des EU-Aufbauplan.