Kürbismarmelade

1 Die Marillen in kleine Stücke schneiden. Marillen, Kürbis, Vanillezucker und Orangensaft mischen.

2 Unter Rühren erhitzen. Zudecken und bei milder Hitze 20 Minuten kochen lassen. Dann fein pürieren.

3 Mit Zitronensaft und etwas Orangenschale würzen. Den Gelierzucker untermengen und zum Kochen bringen. Drei Minuten sprudelnd kochen lassen.