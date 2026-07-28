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Gesamtzeit:35 min
Kürbismarmelade
Kürbismarmelade mit Zitronen & Ingwer
Zutaten
- 200 g Kürbisfleisch
- 100 g Zucker
- 2 Stk. Zitronen
- 60 g Ingwer
- Rum
- 1 Pck. Vanillezucker
Zubereitung
- 1
Den Kürbis fein hobeln. Die Zitronen auspressen. Den Ingwer fein schaben.
- 2
Kürbis, Zucker, Zitronensaft, Ingwer und Vanillezucker unter ständigem Rühren zu einem dicken Brei kochen.
- 3
Mit etwas Rum würzen und sofort in Twist-off-Gläser füllen.
Kürbismarmelade mit Marillen & Orangen
Zutaten
- 250 g getrocknete Marillen
- 750 g weiches Kürbisfleisch, gewürfelt
- 2 Pck. Vanillezucker
- 0,5 l Orangensaft
- 3 EL Zitronensaft
- geriebene Orangenschale
- 0,5 kg Gelierzucker 2:1
Zubereitung
- 1
Die Marillen in kleine Stücke schneiden. Marillen, Kürbis, Vanillezucker und Orangensaft mischen.
- 2
Unter Rühren erhitzen. Zudecken und bei milder Hitze 20 Minuten kochen lassen. Dann fein pürieren.
- 3
Mit Zitronensaft und etwas Orangenschale würzen. Den Gelierzucker untermengen und zum Kochen bringen. Drei Minuten sprudelnd kochen lassen.
- 4
Sofort in Gläser füllen und diese gut verschließen.
Beide Marmeladen sollten innerhalb von drei Monaten verbraucht werden.