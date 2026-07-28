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Kürbismarmelade

Kürbismarmelade (Symbolbild)
© n Bruno Germany auf Pixabay
Kürbismarmelade (Symbolbild)
Gesamtzeit:35 min

Kürbismarmelade mit Zitronen & Ingwer

Zutaten

  • 200 g Kürbisfleisch
  • 100 g Zucker
  • 2 Stk. Zitronen
  • 60 g Ingwer
  • Rum
  • 1 Pck. Vanillezucker

Zubereitung

  1. 1

    Den Kürbis fein hobeln. Die Zitronen auspressen. Den Ingwer fein schaben.

  2. 2

    Kürbis, Zucker, Zitronensaft, Ingwer und Vanillezucker unter ständigem Rühren zu einem dicken Brei kochen.

  3. 3

    Mit etwas Rum würzen und sofort in Twist-off-Gläser füllen.

Kürbismarmelade mit Marillen & Orangen

Zutaten

  • 250 g getrocknete Marillen
  • 750 g weiches Kürbisfleisch, gewürfelt
  • 2 Pck. Vanillezucker
  • 0,5 l Orangensaft
  • 3 EL Zitronensaft
  • geriebene Orangenschale
  • 0,5 kg Gelierzucker 2:1

Zubereitung

  1. 1

    Die Marillen in kleine Stücke schneiden. Marillen, Kürbis, Vanillezucker und Orangensaft mischen.

  2. 2

    Unter Rühren erhitzen. Zudecken und bei milder Hitze 20 Minuten kochen lassen. Dann fein pürieren.

  3. 3

    Mit Zitronensaft und etwas Orangenschale würzen. Den Gelierzucker untermengen und zum Kochen bringen. Drei Minuten sprudelnd kochen lassen.

  4. 4

    Sofort in Gläser füllen und diese gut verschließen.

Beide Marmeladen sollten innerhalb von drei Monaten verbraucht werden.