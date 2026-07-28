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Weintrauben-Tarte

Backen mit Weintrauben (Symbolbild)
© Andra Ion
Backen mit Weintrauben (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 10 min

Für eine Tarte.

Zutaten für den Teig

  • 150 g Butter
  • 250 g Mehl
  • 1 Stk. Ei
  • 150 g Zucker
  • 1 Prise Salz
  • 100 ml Weißwein

Zutaten für den Belag

  • 1 kg kernlose Weintrauben
  • 50 g Marillenmarmelade
  • 100 g Nüsse
  • 60 ml Weißwein
  • 70 g Zucker
  • 6 Blatt Gelatine

Zubereitung

  1. 1

    Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. Eine Stunde in Folie gewickelt im Kühlschrank rasten lassen.

  2. 2

    Eine große Springform mit Butter ausstreichen. Den Teig dünn ausrollen und die Kuchenform damit auslegen. Einen Rand hochziehen. Mit einer Gabel mehrmals in den Teigboden stechen.

  3. 3

    Den Kuchenboden ins 180 Grad heiße Rohr schieben und 35 Minuten backen.

  4. 4

    Die Weintrauben waschen und von den Stielen zupfen. Die Nüsse hacken.

  5. 5

    Den Teigboden mit Marillenmarmelade bestreichen. Mit Weintrauben dicht belegen. Fein gehackte Nüsse darüber streuen.

  6. 6

    Die übrig gebliebenen Weintrauben entsaften und mit Wein und Zucker vermengen. Leicht erwärmen. Die Gelatine nach Vorschrift in kaltem Wasser einweichen und im Saft auflösen. Über den Kuchen gießen.