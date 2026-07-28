Weintrauben-Tarte

1 Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. Eine Stunde in Folie gewickelt im Kühlschrank rasten lassen.

2 Eine große Springform mit Butter ausstreichen. Den Teig dünn ausrollen und die Kuchenform damit auslegen. Einen Rand hochziehen. Mit einer Gabel mehrmals in den Teigboden stechen.

3 Den Kuchenboden ins 180 Grad heiße Rohr schieben und 35 Minuten backen.

4 Die Weintrauben waschen und von den Stielen zupfen. Die Nüsse hacken.

5 Den Teigboden mit Marillenmarmelade bestreichen. Mit Weintrauben dicht belegen. Fein gehackte Nüsse darüber streuen.