Weintrauben-Tarte
Für eine Tarte.
Zutaten für den Teig
- 150 g Butter
- 250 g Mehl
- 1 Stk. Ei
- 150 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 100 ml Weißwein
Zutaten für den Belag
- 1 kg kernlose Weintrauben
- 50 g Marillenmarmelade
- 100 g Nüsse
- 60 ml Weißwein
- 70 g Zucker
- 6 Blatt Gelatine
Zubereitung
- 1
Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. Eine Stunde in Folie gewickelt im Kühlschrank rasten lassen.
- 2
Eine große Springform mit Butter ausstreichen. Den Teig dünn ausrollen und die Kuchenform damit auslegen. Einen Rand hochziehen. Mit einer Gabel mehrmals in den Teigboden stechen.
- 3
Den Kuchenboden ins 180 Grad heiße Rohr schieben und 35 Minuten backen.
- 4
Die Weintrauben waschen und von den Stielen zupfen. Die Nüsse hacken.
- 5
Den Teigboden mit Marillenmarmelade bestreichen. Mit Weintrauben dicht belegen. Fein gehackte Nüsse darüber streuen.
- 6
Die übrig gebliebenen Weintrauben entsaften und mit Wein und Zucker vermengen. Leicht erwärmen. Die Gelatine nach Vorschrift in kaltem Wasser einweichen und im Saft auflösen. Über den Kuchen gießen.