In Kindergarten am Wörthersee drohen Essensbeiträge zu explodieren

In der Wörtherseegemeinde Pörtschach sehen sich Eltern von Kindern, die den örtlichen Kindergarten besuchen, mit einer massiven Erhöhung der Beiträge konfrontiert.

Die Aufregung und Empörung unter den betroffenen Eltern in Pörtschach ist groß: Laut Gemeinderatsbeschluss vom Dezember werden die monatlichen Essensbeiträge im Kindergarten um fast 70 Prozent erhöht – bis dato betrug der Beitrag pro Kind und Monat 60,80 Euro, ab September beläuft sich dieser auf 103 Euro. Mehr noch: Auch der bisher geltende Geschwisterrabatt wird abgeschafft, wodurch die Erhöhung ab dem zweiten Kind rund 112 Prozent beträgt. Wie gesagt, besagte Regelung tritt bereits ab September in Kraft. Die Gebührenerhöhung wurde im Gemeinderat mit den Stimmen der ÖVP sowie eines Gemeinderats der Grünen beschlossen. Die Eltern wurden aber erst dieser Tage von der Gemeinde in Kenntnis gesetzt.

Für mich ist klar: Bei der Ernährung unserer Kinder darf nicht gespart werden! — Silvia Häusl-Benz , Bürgermeisterin Pörtschach (ÖVP)

Ganz klar gegen diesen Beschluss spricht sich FPÖ-Gemeinderat Florian Pacher aus: „Diese politische Entscheidung bedeutet für viele Pörtschacher Familien eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung. Bei einem Kind entstehen plötzlich jährliche Mehrkosten von über 500 Euro. Bei Familien mit zwei Kindergartenkindern sprechen wir von rund 1200 Euro an Zusatzkosten pro Jahr.“ Pacher hat auch einen konkreten Lösungsvorschlag. „Durch eine gemeinsame Essensversorgung von Kindergarten und Kindertagesstätte wären Synergiepotenziale nutzbar. Damit könnten wir die Essensqualität steigern und die Kosten gleichzeitig sogar reduzieren – zum Vorteil der Familien ebenso wie der Gemeinde“, erklärt Pacher. Nur kurz zur Erklärung: Im Kindergarten wird von einem Koch das Essen frisch zubereitet, die Kindertagesstätte mit Mahlzeiten beliefert. Pacher könnte sich vorstellen, dass auch die Kinder der Tagesstätte mit dem (frischen) Essen des Kindergartens versorgt werden – und nicht umgekehrt.

Auch für die seelische Gesundheit

Diese Idee wird auch seitens der SPÖ unterstützt, die sich gegen den Antrag im Gemeinderat ausgesprochen, aber dank der absoluten Mehrheit der ÖVP überstimmt wurde. „Uns geht diese Erhöhung gegen alle unsere Prinzipien. Ein Kindergarten muss leistbar bleiben“, erklärt dazu Mario Gappnig. Es sei auch die beste Visitenkarte einer familienfreundlichen Gemeinde, wenn noch heute in einer Betreuungseinrichtung frisch gekocht wird. Das sei auch sehr wertvoll für die seelische Gesundheit der Kinder.

Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) ist sehr wohl bewusst, dass jede Erhöhung für Familien spürbar und belastend ist, verteidigt aber weiterhin die Beitragserhöhung. Die Wörtherseegemeinde würde sich aber bei den Kindergartenbeiträgen im Vergleich zu anderen Gemeinden noch immer im unteren Bereich befinden. „Unsere Kinder erhalten an jedem Betreuungstag eine Vormittagsjause, ein frisch zubereitetes Mittagessen und eine Nachmittagsjause. Umgerechnet auf 21 Betreuungstage und drei Mahlzeiten täglich entspricht der neue Verpflegungsbeitrag von 103 Euro einem Kostenanteil von rund 1,60 Euro pro Mahlzeit und Kind“, erklärt sie gegenüber der Kleinen Zeitung und verweist noch einmal mehr auf die frische Zubereitung durch einen eigenen Koch, die Verwendung von regionale Lebensmittel sowie einen hohen Anteil an Bio-Produkten. Trotz Anpassung der Gebühren würde der jährliche Abgang der Gemeinde in diesem Bereich 14.000 Euro betragen.

1 / 3 Florian Pacher von der FPÖ spricht sich gegen die Gebührenerhöhung aus © KK

„Dieses Rechenbeispiel ist absichtlich irreführend und zeichnet ein unvollständiges Bild“, kontert Pacher. „Eine Vormittagsjause, ein frisch gekochtes Mittagessen und eine Nachmittagsjause rechnerisch auf drei gleichwertige ,Mahlzeiten` aufzuteilen – obwohl die Eltern für die Jause nach einem fixen Plan zusätzlich Obst für die ganze Gruppe mitbringen – greift schlichtweg zu kurz und ändert nichts an der eigentlichen Tatsache der massiven Erhöhung.“ Mit der Beitragserhöhung würde ein größerer Teil der Kosten von der Gemeinde auf die Familien verlagert werden.