Golfstaaten unterstützen Omans Hormuz-Vorschlag für Iran

Der Oman treibt einen Kompromiss zur Lösung des Streits um die Straße von Hormuz voran. Inzwischen habe sich der Oman die Unterstützung anderer Golfstaaten für seinen Ansatz gesichert, sagte ein Insider aus der Region der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Der Vorschlag sehe vor, dass der Iran nicht die alleinige Kontrolle über die Meerenge haben werde und dass Gebühren nur auf freiwilliger Basis von den Nutzern zu entrichten seien.

© APA/AFP Iran soll nicht alleinige Kontrolle über die Straße von Hormuz haben