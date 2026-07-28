Zander mit Senfsauce

1 Wurzelwerk und Lauch in feine Streifen schneiden. In 250ml leicht gesalzenem Wasser bissfest garen. Abseihen und zugedeckt beiseitestellen.

2 Den Sud auffangen und mit einem Schuss Essig in eine große Pfanne geben. Mit den Gewürzen erhitzen und die Fischstücke nebeneinander in den Sud setzen. Knapp unter dem Siedepunkt ca. zehn Minuten ziehen lassen.

3 Aus dem Sud heben und warm stellen. 100ml Sud abmessen. Für die Sauce 100ml Sud auf 50ml einkochen. Schlagrahm und Senf verquirlen und in den Sud gießen. Bei wenig Hitze aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

4 4. Die Dotter mit wenig Sauce verrühren und unter die restliche Sauce mengen. Nicht mehr aufkochen, nur erhitzen.