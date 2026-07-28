Gefüllte Hühnerbrust
Zutaten
- 4 Stk. Hühnerbrüste, á 150 bis 200 g
- 8 Stk. Mangoldblätter
- 1 Stk. Karotte
- 1 Stk. Schalotte
- 1 Stk. Kohlrabi
- 1 Bund Petersilie
- kleines Stück Sellerie
- Toastbrot
- 200 g Schweinsnetz
- 1 Stk. Ei
- Crème fraîche
- 250 ml Hühnerfond
- Butter
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Mangoldblätter in Salzwasser blanchieren. Trocken tupfen. Das Toastbrot im Cutter (Küchenmaschine) zerbröseln. Karotte, Schalotte, Sellerie und Kohlrabi klein würfeln. Petersilie hacken. In Butter und Öl andünsten.
- 2
2 bis 3 EL Fond dazugeben und bissfest garen. Crème fraîche unterrühren. Abschmecken.
- 3
3. Das Ei unter die etwas abgekühlte Masse mengen. Mit Bröseln binden.
Die Filets quer halbieren. Salzen und pfeffern.
- 4
4. Die Gemüsefarce darauf verteilen und die Filets zusammenschlagen.
- 5
5. Das Schweinsnetz in vier Stücke teilen. Zuerst je zwei Mangoldblätter,
dann je ein Filet daraufsetzen. Einwickeln.
- 6
6. In wenig Öl anbraten. Ins 160 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 20 Minuten braten. Warm stellen.
- 7
7. Den Bratensatz mit Fond lösen, etwas einkochen lassen und mit eiskalter Butter montieren. Abschmecken. Aufgeschnittene Filets mit Sauce anrichten.