Gefüllte Hühnerbrust

1 Die Mangoldblätter in Salzwasser blanchieren. Trocken tupfen. Das Toastbrot im Cutter (Küchenmaschine) zerbröseln. Karotte, Schalotte, Sellerie und Kohlrabi klein würfeln. Petersilie hacken. In Butter und Öl andünsten.

2 2 bis 3 EL Fond dazugeben und bissfest garen. Crème fraîche unterrühren. Abschmecken.

3 3. Das Ei unter die etwas abgekühlte Masse mengen. Mit Bröseln binden.

Die Filets quer halbieren. Salzen und pfeffern.

4 4. Die Gemüsefarce darauf verteilen und die Filets zusammenschlagen.

5 5. Das Schweinsnetz in vier Stücke teilen. Zuerst je zwei Mangoldblätter,

dann je ein Filet daraufsetzen. Einwickeln.

6 6. In wenig Öl anbraten. Ins 160 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 20 Minuten braten. Warm stellen.