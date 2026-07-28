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Gefüllte Hühnerbrust

Gefüllte Hühnerbrust (Symbolbild)
© Kálló-Helmeczi auf Pixabay
Gefüllte Hühnerbrust (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 10 min

Zutaten

  • 4 Stk. Hühnerbrüste, á 150 bis 200 g
  • 8 Stk. Mangoldblätter
  • 1 Stk. Karotte
  • 1 Stk. Schalotte
  • 1 Stk. Kohlrabi
  • 1 Bund Petersilie
  • kleines Stück Sellerie
  • Toastbrot
  • 200 g Schweinsnetz
  • 1 Stk. Ei
  • Crème fraîche
  • 250 ml Hühnerfond
  • Butter
  • Öl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Mangoldblätter in Salzwasser blanchieren. Trocken tupfen. Das Toastbrot im Cutter (Küchenmaschine) zerbröseln. Karotte, Schalotte, Sellerie und Kohlrabi klein würfeln. Petersilie hacken. In Butter und Öl andünsten.

  2. 2

    2 bis 3 EL Fond dazugeben und bissfest garen. Crème fraîche unterrühren. Abschmecken.

  3. 3

    3. Das Ei unter die etwas abgekühlte Masse mengen. Mit Bröseln binden.
    Die Filets quer halbieren. Salzen und pfeffern.

  4. 4

    4. Die Gemüsefarce darauf verteilen und die Filets zusammenschlagen.

  5. 5

    5. Das Schweinsnetz in vier Stücke teilen. Zuerst je zwei Mangoldblätter,
    dann je ein Filet daraufsetzen. Einwickeln.

  6. 6

    6. In wenig Öl anbraten. Ins 160 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 20 Minuten braten. Warm stellen.

  7. 7

    7. Den Bratensatz mit Fond lösen, etwas einkochen lassen und mit eiskalter Butter montieren. Abschmecken. Aufgeschnittene Filets mit Sauce anrichten.