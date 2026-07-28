Quittenlikör

Mit Korn oder Wodka

Zutaten 4 Portionen 1 kg Quitten

Quitten 125 ml Apfelsaft

Apfelsaft 125 g Zucker

Zucker Saft einer halben Zitrone 1 Stk. Sternanis

Sternanis 1 Stk. Zimtstange

Zimtstange 3 Stk. Gewürznelken

Gewürznelken 750 ml Korn bzw. Wodka

Zubereitung 1 Die Quitten schälen. Klein schneiden. Zucker, Apfelsaft, Zitronensaft, Sternanis, Zimtstangen und Gewürznelken nicht zugedeckt vier Minuten kochen lassen. Abseihen. 2 Die Quitten in einen großen Topf geben. Den Gewürzsirup und 750ml Wasser darübergießen. Zugedeckt zwei Stunden bei Mittelhitze garen. Im Topf langsam auskühlen lassen. 3 Ein Mulltuch oder Filterpapier in ein Sieb legen und die Quitten abfiltern. Mit Korn bzw. Wodka verrühren und in Flaschen gießen. 4 Einige Wochen an einem kühlen, dunklen Ort „rasten“ lassen.

Tipp: Quitten haben eine harte Schale, die nicht mitgegessen werden kann. Das Schälen funktioniert am besten, wenn Sie die Früchte zuerst mit einem schweren Messer achteln.

Wenn Sie Quittenmus herstellen möchten, können Sie die Quitten im Ganzen ins ca. 180 Grad heiße Backrohr legen und je nach Größe 50 bis 70 Minuten backen. Sobald man einen Spieß durchstechen kann, sind sie gar. Sie lassen sich dann ohne Probleme schälen, entkernen und zerteilen.