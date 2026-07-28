Quittenwürfel

1 Die Quitten mit einem trockenen Tuch gründlich abreiben, um den Flaum, der die Haut bedeckt, gründlich zu entfernen. Die Blütenreste wegschneiden.

2 2. Die Quitten ungeschält in Stücke schneiden und in einen großen Topf geben. 1,5 l Wasser darüber gießen. Kochen, bis die Quitten weich sind. Das dauert etwa 20 Minuten.

3 3. Die Quitten durch die flotte Lotte drehen. Das Quittenmus (etwa 950g) mit Zucker in einen großen Topf geben und eine Dreiviertelstunde unter ständigem Rühren kochen lassen.

4 4. Inzwischen die Mandeln schälen. Dazu die Mandeln mit kochendem

Wasser überbrühen, dann lassen sie sich gut schälen. Die Mandeln und die Pistazienkerne grob hacken und unter das Quittenmus mengen.

5 5. Ein Backblech mit Öl bestreichen. Das Quittenmus 3 cm dick darauf streichen. Auskühlen lassen. In Rauten schneiden. Auf Küchenpapier setzen und etwas antrocknen lassen.