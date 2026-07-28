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Quittenwürfel

Süßes aus Quitten
© Nowaja von pixabay
Süßes aus Quitten
Gesamtzeit:1 h 30 min

2 bis 3 Monate haltbar.

Zutaten

  • 1,5 kg Quitten
  • 750 g Zucker
  • 200 g Mandeln
  • 150 g Pistazienkerne
  • geschmacksneutrales Öl

Zubereitung

  1. 1

    Die Quitten mit einem trockenen Tuch gründlich abreiben, um den Flaum, der die Haut bedeckt, gründlich zu entfernen. Die Blütenreste wegschneiden.

  2. 2

    2. Die Quitten ungeschält in Stücke schneiden und in einen großen Topf geben. 1,5 l Wasser darüber gießen. Kochen, bis die Quitten weich sind. Das dauert etwa 20 Minuten.

  3. 3

    3. Die Quitten durch die flotte Lotte drehen. Das Quittenmus (etwa 950g) mit Zucker in einen großen Topf geben und eine Dreiviertelstunde unter ständigem Rühren kochen lassen.

  4. 4

    4. Inzwischen die Mandeln schälen. Dazu die Mandeln mit kochendem
    Wasser überbrühen, dann lassen sie sich gut schälen. Die Mandeln und die Pistazienkerne grob hacken und unter das Quittenmus mengen.

  5. 5

    5. Ein Backblech mit Öl bestreichen. Das Quittenmus 3 cm dick darauf streichen. Auskühlen lassen. In Rauten schneiden. Auf Küchenpapier setzen und etwas antrocknen lassen.

  6. 6

    6. Blechdosen mit Pergamentpapier auslegen. Die Quittenwürfel einschichten. In einem kühlen Raum kann dieses Konfekt zwei bis drei Monate aufbewahrt werden.