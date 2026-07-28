Quittenwürfel
2 bis 3 Monate haltbar.
Zutaten
- 1,5 kg Quitten
- 750 g Zucker
- 200 g Mandeln
- 150 g Pistazienkerne
- geschmacksneutrales Öl
Zubereitung
- 1
Die Quitten mit einem trockenen Tuch gründlich abreiben, um den Flaum, der die Haut bedeckt, gründlich zu entfernen. Die Blütenreste wegschneiden.
- 2
2. Die Quitten ungeschält in Stücke schneiden und in einen großen Topf geben. 1,5 l Wasser darüber gießen. Kochen, bis die Quitten weich sind. Das dauert etwa 20 Minuten.
- 3
3. Die Quitten durch die flotte Lotte drehen. Das Quittenmus (etwa 950g) mit Zucker in einen großen Topf geben und eine Dreiviertelstunde unter ständigem Rühren kochen lassen.
- 4
4. Inzwischen die Mandeln schälen. Dazu die Mandeln mit kochendem
Wasser überbrühen, dann lassen sie sich gut schälen. Die Mandeln und die Pistazienkerne grob hacken und unter das Quittenmus mengen.
- 5
5. Ein Backblech mit Öl bestreichen. Das Quittenmus 3 cm dick darauf streichen. Auskühlen lassen. In Rauten schneiden. Auf Küchenpapier setzen und etwas antrocknen lassen.
- 6
6. Blechdosen mit Pergamentpapier auslegen. Die Quittenwürfel einschichten. In einem kühlen Raum kann dieses Konfekt zwei bis drei Monate aufbewahrt werden.