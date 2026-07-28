Schweinsfischerl mit Fenchelsauce

1 Das Fleisch dünn mit Senf bestreichen, salzen und pfeffern. Gut anbraten. Mit 50ml Weißwein ablöschen. Etwas einkochen lassen. Ins 80 bis 90 Grad heiße Backrohr schieben und mindestens eine halbe Stunde fertig garen lassen.

2 2. Den Fenchel in Streifen schneiden. Das Grün fein schneiden. Einige Fenchelstreifen in der Hühnersuppe bissfest kochen. Aus der Suppe heben.

3 3. Den restlichen Fenchel mit den fein gehackten Schalotten in einer Mischung aus Butter und Öl andünsten. Mit dem restlichen Weißwein ablöschen. Einkochen lassen.

4 4. Suppe und Thymian dazugeben. Etwa 20 Minuten weich garen. Den Schlagrahm einrühren. Weitere 10 Minuten kochen.

5 5. Das Fenchelgrün unterrühren, mit Salz, Pfeffer und Koriander

würzen. Fein pürieren. Nochmals erhitzen und die blanchierten Fenchelstreifen einlegen.