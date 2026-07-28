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Gundel-Palatschinken

Palatschinken mit Orangen, Rosinen und Rum
© Monika Grabkowska
Palatschinken mit Orangen, Rosinen und Rum
Gesamtzeit:30 min

Zutaten

  • 100 g Mehl
  • Milch
  • Salz
  • 3 Stk. Eier
  • Zucker
  • Butter
  • Öl
  • 200 ml Schlagrahm
  • 50 g Rosinen
  • Rum
  • 250 g gemahlene Walnüsse
  • geriebene Orangenschale
  • 200 g Zartbitterkuvertüre
  • 1 Pck. Vanillezucker

Zubereitung

  1. 1

    Für die Füllung 100ml Schlagrahm mit 100g Zucker und Walnüssen bei milder Hitze kochen lassen, bis sich das Ganze homogen verbindet. Rosinen untermengen, mit etwas Rum abschmecken.

  2. 2

    Für die Schokoladensauce die Kuvertüre fein hacken und in einen Schlagkessel geben. Den restlichen Schlagrahm mit 50ml Milch und Vanillezucker aufkochen. Mit etwas Orangenschale und Rum abschmecken.

  3. 3

    Die kochende Flüssigkeit über die Kuvertüre gießen und über Dunst so
    lange mit dem Schneebesen schlagen, bis eine glatte Sauce entsteht.

  4. 4

    4. Für die Palatschinken Mehl und 300ml Milch verrühren, dann die Eier untermengen. 1 EL Zucker, 2 EL zerlassene Butter, Salz und eventuell eine Prise Orangenschale dazugeben. Eine Viertelstunde quellen lassen.

  5. 5

    5. Aus dem Teig dünne Palatschinken backen. Die Fülle auf den noch heißen Palatschinken verteilen. Diese aufrollen. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit warmer Schokosauce beträufeln.