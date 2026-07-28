Gundel-Palatschinken
Zutaten
- 100 g Mehl
- Milch
- Salz
- 3 Stk. Eier
- Zucker
- Butter
- Öl
- 200 ml Schlagrahm
- 50 g Rosinen
- Rum
- 250 g gemahlene Walnüsse
- geriebene Orangenschale
- 200 g Zartbitterkuvertüre
- 1 Pck. Vanillezucker
Zubereitung
- 1
Für die Füllung 100ml Schlagrahm mit 100g Zucker und Walnüssen bei milder Hitze kochen lassen, bis sich das Ganze homogen verbindet. Rosinen untermengen, mit etwas Rum abschmecken.
- 2
Für die Schokoladensauce die Kuvertüre fein hacken und in einen Schlagkessel geben. Den restlichen Schlagrahm mit 50ml Milch und Vanillezucker aufkochen. Mit etwas Orangenschale und Rum abschmecken.
- 3
Die kochende Flüssigkeit über die Kuvertüre gießen und über Dunst so
lange mit dem Schneebesen schlagen, bis eine glatte Sauce entsteht.
- 4
4. Für die Palatschinken Mehl und 300ml Milch verrühren, dann die Eier untermengen. 1 EL Zucker, 2 EL zerlassene Butter, Salz und eventuell eine Prise Orangenschale dazugeben. Eine Viertelstunde quellen lassen.
- 5
5. Aus dem Teig dünne Palatschinken backen. Die Fülle auf den noch heißen Palatschinken verteilen. Diese aufrollen. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit warmer Schokosauce beträufeln.