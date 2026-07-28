Gundel-Palatschinken

1 Für die Füllung 100ml Schlagrahm mit 100g Zucker und Walnüssen bei milder Hitze kochen lassen, bis sich das Ganze homogen verbindet. Rosinen untermengen, mit etwas Rum abschmecken.

2 Für die Schokoladensauce die Kuvertüre fein hacken und in einen Schlagkessel geben. Den restlichen Schlagrahm mit 50ml Milch und Vanillezucker aufkochen. Mit etwas Orangenschale und Rum abschmecken.

3 Die kochende Flüssigkeit über die Kuvertüre gießen und über Dunst so

lange mit dem Schneebesen schlagen, bis eine glatte Sauce entsteht.

4 4. Für die Palatschinken Mehl und 300ml Milch verrühren, dann die Eier untermengen. 1 EL Zucker, 2 EL zerlassene Butter, Salz und eventuell eine Prise Orangenschale dazugeben. Eine Viertelstunde quellen lassen.