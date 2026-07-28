Brokkoli-Tarte
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. Oktober 2021
Zutaten
- 30 dag Blätterteig
- 0,5 kg Brokkoli
- 15 dag Schinken, aufgeschnitten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 0,25 l Gemüsesuppe
- 0,25 l Schlagrahm
- 3 Eier
- Butter
- 8 dag Parmesan
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Brokkolistiele abschneiden, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Brokkoliröschen in Stücke teilen. Den Knoblauch fein hacken. Den Schinken in Streifen schneiden. Den Parmesan reiben.
- 2
Etwas Butter in einer Pfanne schmelzen. Knoblauch und Brokkolischeiben bei Mittelhitze darin anschwitzen. Mit Suppe und 1/8 l Schlagrahm aufgießen. Kochen lassen, bis das Gemüse bissfest gegart ist.
- 3
Die Hälfte vom Parmesan einrühren. Vom Feuer nehmen. Den restlichen Schlagrahm mit den Eiern verrühren. Unter die abgekühlte Brokkoli-Parmesan-Soße mengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
- 4
Eine Tarteform mit Wasser ausschwemmen und mit dem Blätterteig
auslegen. Zuerst den Schinken auf dem Teigboden verteilen. Die Soße darübergießen. Die Brokkoliröschen darauf verteilen. Den restlichen Parmesan darüberstreuen. Einige Butterflocken daraufsetzen.
- 5
Die Tarte ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Eine halbe Stunde backen. Am besten lauwarm servieren.
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