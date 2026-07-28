Brokkoli-Tarte

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. Oktober 2021

Zutaten 4 Portionen 30 dag Blätterteig

Blätterteig 0,5 kg Brokkoli

Brokkoli 15 dag Schinken, aufgeschnitten

Schinken, aufgeschnitten 1 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 0,25 l Gemüsesuppe

Gemüsesuppe 0,25 l Schlagrahm 3 Eier

Eier Butter

8 dag Parmesan

Parmesan Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Die Brokkolistiele abschneiden, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Brokkoliröschen in Stücke teilen. Den Knoblauch fein hacken. Den Schinken in Streifen schneiden. Den Parmesan reiben. 2 Etwas Butter in einer Pfanne schmelzen. Knoblauch und Brokkolischeiben bei Mittelhitze darin anschwitzen. Mit Suppe und 1/8 l Schlagrahm aufgießen. Kochen lassen, bis das Gemüse bissfest gegart ist. 3 Die Hälfte vom Parmesan einrühren. Vom Feuer nehmen. Den restlichen Schlagrahm mit den Eiern verrühren. Unter die abgekühlte Brokkoli-Parmesan-Soße mengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 4 Eine Tarteform mit Wasser ausschwemmen und mit dem Blätterteig

auslegen. Zuerst den Schinken auf dem Teigboden verteilen. Die Soße darübergießen. Die Brokkoliröschen darauf verteilen. Den restlichen Parmesan darüberstreuen. Einige Butterflocken daraufsetzen. 5 Die Tarte ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Eine halbe Stunde backen. Am besten lauwarm servieren.

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