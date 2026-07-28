Lammlaibchen mit Joghurtsauce
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. Oktober 2021
Zutaten
- 0,5 kg faschiertes Lammfleisch
- 5 dag Schalotten
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 1 Ei
- Salz
- Cayennepfeffer
- 1 kleiner Pfefferoni
- 30 dag Joghurt (10%Fett)
- 2 dag Sesam, geschält
- Olivenöl
- Zitronensaft
- 1 Bund Dillkraut
Zubereitung
- 1
Das Dillkraut fein hacken. Joghurt, einen Spritzer Zitronensaft, 1 bis 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer gut verrühren. Zugedeckt eine halbe Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.
- 2
Die Schalotten fein hacken. Den Knoblauch klein würfeln. Den Pfefferoni entkernen und in winzig kleine Würfel schneiden. Faschiertes Fleisch, Schalotten, Knoblauch, Ei, Pfefferoni, Salz und Cayennepfeffer gut vermengen.
- 3
15 kleine Laibchen daraus formen. Etwas Öl erhitzen und die Laibchen darin bei milder Hitze insgesamt 10 Minuten braten. Mehrmals wenden.
- 4
Die Sesamkörner in einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten. Kurz vor dem Servieren über die Joghurtsauce streuen.
- 5
Die Lammlaibchen entweder mit Joghurtsauce auf Tellern anrichten oder ein Stück türkisches Fladenbrot quer aufschneiden und mit Sauce, Lammlaibchen, Salatblättern und Paradeisscheiben füllen.
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