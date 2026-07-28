Lammlaibchen mit Joghurtsauce

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. Oktober 2021

Zutaten 3 Portionen 0,5 kg faschiertes Lammfleisch

faschiertes Lammfleisch 5 dag Schalotten

Schalotten 2 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 1 Ei

Ei Salz

Cayennepfeffer 1 kleiner Pfefferoni

kleiner Pfefferoni 30 dag Joghurt (10%Fett)

Joghurt (10%Fett) 2 dag Sesam, geschält

Sesam, geschält Olivenöl

Zitronensaft

1 Bund Dillkraut

Zubereitung 1 Das Dillkraut fein hacken. Joghurt, einen Spritzer Zitronensaft, 1 bis 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer gut verrühren. Zugedeckt eine halbe Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen. 2 Die Schalotten fein hacken. Den Knoblauch klein würfeln. Den Pfefferoni entkernen und in winzig kleine Würfel schneiden. Faschiertes Fleisch, Schalotten, Knoblauch, Ei, Pfefferoni, Salz und Cayennepfeffer gut vermengen. 3 15 kleine Laibchen daraus formen. Etwas Öl erhitzen und die Laibchen darin bei milder Hitze insgesamt 10 Minuten braten. Mehrmals wenden. 4 Die Sesamkörner in einer Pfanne ohne Fett hellbraun rösten. Kurz vor dem Servieren über die Joghurtsauce streuen. 5 Die Lammlaibchen entweder mit Joghurtsauce auf Tellern anrichten oder ein Stück türkisches Fladenbrot quer aufschneiden und mit Sauce, Lammlaibchen, Salatblättern und Paradeisscheiben füllen.

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