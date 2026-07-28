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Gedünstetes Kraut

Kochen mit Weißkraut (Symbolbild)
© RitaE auf Pixabay
Kochen mit Weißkraut (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:40 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 21. Oktober 2021

Zutaten

  • 1 Spitzkraut, ca. 1 Kilogramm
  • 1 Zwiebel
  • Schmalz
  • Staubzucker
  • Apfelsaft
  • 10 dag Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
  • Kümmel
  • 2 dl Gemüsesuppe
  • Butter
  • Salz
  • Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Kraut putzen und in kleine Quadrate schneiden. Die Zwiebel fein hacken. Etwas Schmalz in einem Topf zerlassen. Wenig Staubzucker darin karamellisieren.

  2. 2

    Die Zwiebel dazugeben und anschwitzen. Das Kraut unterrühren. Mit einem Schuss Apfelsaft ablöschen. Mit Gemüsesuppe – aufgießen.

  3. 3

    Mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken und zugedeckt eine Viertelstunde garen.

  4. 4

    Den Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden und nicht zu knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

  5. 5

    Etwas Butter in die Pfanne geben und aufschäumen lassen, bis sie nussig zu duften beginnt. Das Kraut in eine vorgewärmte Schüssel geben. Mit Speckstreifen und Nussbutter vermengen.

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert Rezepte
© Spencer Davis
Dagobert Rezepte