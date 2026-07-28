Gedünstetes Kraut
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 21. Oktober 2021
Zutaten
- 1 Spitzkraut, ca. 1 Kilogramm
- 1 Zwiebel
- Schmalz
- Staubzucker
- Apfelsaft
- 10 dag Schinkenspeck, dünn aufgeschnitten
- Kümmel
- 2 dl Gemüsesuppe
- Butter
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- 1
Das Kraut putzen und in kleine Quadrate schneiden. Die Zwiebel fein hacken. Etwas Schmalz in einem Topf zerlassen. Wenig Staubzucker darin karamellisieren.
- 2
Die Zwiebel dazugeben und anschwitzen. Das Kraut unterrühren. Mit einem Schuss Apfelsaft ablöschen. Mit Gemüsesuppe – aufgießen.
- 3
Mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken und zugedeckt eine Viertelstunde garen.
- 4
Den Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden und nicht zu knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- 5
Etwas Butter in die Pfanne geben und aufschäumen lassen, bis sie nussig zu duften beginnt. Das Kraut in eine vorgewärmte Schüssel geben. Mit Speckstreifen und Nussbutter vermengen.
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