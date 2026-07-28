Gedünstetes Kraut

1 Das Kraut putzen und in kleine Quadrate schneiden. Die Zwiebel fein hacken. Etwas Schmalz in einem Topf zerlassen. Wenig Staubzucker darin karamellisieren.

2 Die Zwiebel dazugeben und anschwitzen. Das Kraut unterrühren. Mit einem Schuss Apfelsaft ablöschen. Mit Gemüsesuppe – aufgießen.

3 Mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken und zugedeckt eine Viertelstunde garen.

4 Den Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden und nicht zu knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.