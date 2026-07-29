Die Schwestern Caroline Ruppnik und Manuela Sutterlüty haben ihre Handwerksfähigkeiten von ihrer Mutter und Großmutter gelernt. Ab September bieten sie Strickkurse an.

Wer das lang gezogene Geschäft in der Bleiburger Straße 1 in Eberndorf/Dobrla vas betritt, taucht ein in eine lichtdurchflutete, bunte Welt. In den Regalen an den Wänden stapeln sich Wollknäuel in den verschiedensten Farben, die nur darauf warten, „bestrickend“ zum Leben erweckt zu werden. Kunstvoll bedruckte Stofftaschen und Polsterbezüge, fantasievoll verzierte Uhren, Bilderrahmen und vieles mehr laden zum Stöbern ein. Hier hat Manuela Sutterlüty gemeinsam mit ihrer Schwester Caroline Ruppnik ein Reich der Ideen gegründet. Und „Ideen.Reich“ ist auch der Name des Ladens, der an der Stelle des früheren Blumengeschäftes „Corandra“ seinen Platz gefunden hat.

Viel gelernt von Oma und Mutter

„Ich beschäftige mich mit meiner Schwester seit der Jugend mit Handarbeiten. Viel gelernt haben wir von unserer Oma und unserer Mutter“, erzählt Sutterlüty. Den Schritt in die Selbstständigkeit haben die beiden Unterkärntnerinnen im Frühjahr gewagt und ihn bisher keinen Moment bereut. „Das lässt sich mit Familie und Kindern gut verbinden“, führt Sutterlüty aus, deren kleine Tochter sieben Monate alt ist.

Im September wollen die Schwestern zusätzlich Strickkurse anbieten. „Es gibt bereits eine Gruppe von Strickerinnen, aber jeder Neuzugang ist herzlich willkommen. Auch wenn jemand bisher keine Ahnung davon hatte, kann er hier schnell viel lernen.“ Die Gruppen treffen sich an jedem Freitag, die Teilnahme ist gratis. Die Schwestern übernehmen aber auch Auftragsarbeiten und stellen beispielsweise bedruckte T-Shirts für private Anlässe her und besticken Handtücher für Taufen oder Hochzeiten. Darüber hinaus bieten sie Blumiges an: Trockengestecke von Blumen Isabella aus Völkermarkt. Ab dem Herbst soll es auch Frischblumen geben. In den Sommermonaten ist „Ideen.Reich“ von Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Mehr Infos gibt es telefonisch unter 0664 42 56 093.