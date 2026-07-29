Tief eintauchen ins Pop-Universum: Arte zeigt Mittwochabend Dokus über Lady Gaga und Dua Lipa.

Das könnte jetzt wirklich jeder Teenager sein“, kommentiert Musikjournalistin Laura Ewert ein Video von Dua Lipa, die in ihren frühen Teenagerjahren im Jugendzimmer sitzt, aber schon Pophymnen trällert, die, nun ja, eher dann doch nicht jeder Teenager rauspfeffert. Die wackelige Kulisse vom Jugendzimmer auf YouTube, die gibt es Anfang der Nullerjahre sehr wohl im großen Stil.

Es ist ein Vehikel, das die Musikindustrie auf den Kopf stellen wird, weil es angehende Künstlerinnen und Künstler direkt mit dem Publikum verbindet. Ein Sprungbrett, mit dem man die Allmacht der großen Plattenfirmen spielend leicht aushebeln konnte. Für Dua Lipa, Britin mit kosovarischen Wurzeln, ging es danach stetig bergauf: mediale Präsenz, Auftritte in kleineren Fernsehshows, kleineren Festivals und als Turbo-Boost die größte Bühne von allen – das Internet und Social Media.

Zehn Jahre trennen die beiden Popstars Dua Lipa und Lady Gaga. Beide spielen in einer Branche, aber beackern bisweilen ein ganz anderes Universum. Deshalb lohnt es sich, beide Dokus anzuschauen, die heute Abend auf Arte und danach in der Arte-Mediathek zu sehen sind. Während Dua Lipa ihre ersten Karriereschritte im Netz unternommen hat, erarbeitet sich Lady Gaga Jahre zuvor in New Yorker Clubs ihre Erfahrung und in Ansätzen ihre Community.

Es sind chronologische Annäherungen an die beiden Künstlerinnen, in denen je Doku zumindest eine zentrale Figur zu Wort kommt, die eine Rolle im Schaffungsprozess der Künstlerin gespielt hat. Bei Dua Lipa ist das eine Choreografin, die vor dem ersten Höhenflug der Britin zumindest einen gewichtigen Part in der tänzerischen Inszenierung eingenommen hat. Heute ist Dua Lipa live für ihre energetischen und perfekt durchchoreografierten Tanzeinlagen bekannt. Diese ersten schüchternen Gehversuche, die sind in „Dua Lipa - Unstoppable“ gut zu erkennen. „Ich möchte Musik schaffen, die Spaß macht. Dann habe ich das Gefühl, einen guten Job zu machen“, wie die Sängerin in der Doku sagen.

© Imago (3), Universal Music Dua Lipa 2026 in Los Angeles

Ein Motto, das ganz dem Selbstverständnis des Pop entspricht, aber nicht zwangsläufig nur für die Dauerschleife im Partybus bestimmt ist. Die viel zitierte Selbstermächtigung ist unbestritten auch Teil der Lipaschen Pop-DNA, wenngleich die 30-Jährige das Poplife mit großer Verve zelebriert, zu verfolgen unter anderem auf ihrem Instagram-Account.

© Imago Legendär: Das berühmte Fleischkleid, das Lady Gaga bei den MTV-Musicawars 2010 getragen hat

Inszeniert wird hier – und das nicht unerfolgreich – eine Form der Leichtigkeit, die in ihren Songs auch ernste Themen umweht. Dua Lipa, sie surft die Welle und das ziemlich authentisch: 2024 sogar als Headlinerin beim Glastonbury-Festival. Diese inszenierte Leichtigkeit des Pop, die hat Lady Gaga wohl nie interessiert. Ihre Form des Pop ist dunkler und ernster, geht ans Eingemachte und macht sie zur Galionsfigur der LGBTQ-Community. Sie ist Aktivistin und Pop-Kunstfigur, eine Rolle, die besonders schwierig zu spielen ist. Wo beginnt die Kunstfigur und wo hört sie auf? Will man diese Trennung überhaupt irgendwann noch? Möglicherweise nicht, wie man aus diesen ihren Worten ableiten könnte: „Ich habe mich selbst erschaffen. Ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um mich selbst zu erschaffen“. Dieses Kunststück zu meistern, an dem Stefani Joanne Angelina Germanotta immer auch mal wieder scheitert, ist so etwas wie die hohe Kunst im Popgeschäft.